https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/komandovanie-vms-ukrainy-podtverdilo-chto-zelenskiy-sovral-o-gibeli-voennykh-so-zmeinogo-1037843380.html

Командование ВМС Украины подтвердило, что Зеленский соврал о гибели военных со Змеиного

Командование ВМС Украины подтвердило, что Зеленский соврал о гибели военных со Змеиного

Украинские власти объявили пограничников на острове Змеиный погибшими и посмертно наградили. Позже в Киеве признали, что военные живы и сдались в плен. 28.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-28T15:37+0300

2022-02-28T15:37+0300

2022-02-28T16:19+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Военные с острова Змеиный живы и находятся в плену, сообщает ВМС Украины в Facebook.Президент Украины Владимир Зеленский до этого утверждал, что все украинские морпехи и пограничники погибли, за что он их даже посмертно наградил. В украинском ВМС отметили, что связь со Змеиным была прервана, и многократные попытки связаться с личным составом и узнать его судьбу были бесполезны. "Мы очень рады узнать о том, что наши собратья живы и с ними все хорошо!" – говорится в сообщении.Змеиный — небольшой остров в Черном море, который относится к Одесской области. Он был взят российскими силами в первый день военной операции.

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