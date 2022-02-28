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Командование ВМС Украины подтвердило, что Зеленский соврал о гибели военных со Змеиного
Командование ВМС Украины подтвердило, что Зеленский соврал о гибели военных со Змеиного
Украинские власти объявили пограничников на острове Змеиный погибшими и посмертно наградили. Позже в Киеве признали, что военные живы и сдались в плен. 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T15:37+0300
2022-02-28T15:37+0300
2022-02-28T16:19+0300
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Военные с острова Змеиный живы и находятся в плену, сообщает ВМС Украины в Facebook.Президент Украины Владимир Зеленский до этого утверждал, что все украинские морпехи и пограничники погибли, за что он их даже посмертно наградил. В украинском ВМС отметили, что связь со Змеиным была прервана, и многократные попытки связаться с личным составом и узнать его судьбу были бесполезны. "Мы очень рады узнать о том, что наши собратья живы и с ними все хорошо!" – говорится в сообщении.Змеиный — небольшой остров в Черном море, который относится к Одесской области. Он был взят российскими силами в первый день военной операции.
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украина, россия, политика
Командование ВМС Украины подтвердило, что Зеленский соврал о гибели военных со Змеиного
15:37 28.02.2022 (обновлено: 16:19 28.02.2022) Подписаться на
Украинские власти объявили пограничников на острове Змеиный погибшими и посмертно наградили. Позже в Киеве признали, что военные живы и сдались в плен.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Военные с острова Змеиный живы и находятся в плену, сообщает ВМС Украины в Facebook.
Президент Украины Владимир Зеленский до этого утверждал, что все украинские морпехи и пограничники погибли, за что он их даже посмертно наградил.
Минобороны РФ ранее сообщало, что находившиеся в гарнизоне 82 украинских военных добровольно сдались подразделению российских вооруженных сил.
В украинском ВМС отметили, что связь со Змеиным была прервана, и многократные попытки связаться с личным составом и узнать его судьбу были бесполезны. "Мы очень рады узнать о том, что наши собратья живы и с ними все хорошо!" – говорится в сообщении.
Змеиный — небольшой остров в Черном море, который относится к Одесской области. Он был взят российскими силами в первый день военной операции.