https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/kvekveskiri-rasskazal-otrazitsya-li-blokirovka-swift-dlya-rossii-na-rabote-bankov-abkhazii--1037837832.html
Квеквескири рассказал, отразится ли блокировка SWIFT для России на работе банков Абхазии
Квеквескири рассказал, отразится ли блокировка SWIFT для России на работе банков Абхазии
Как антироссийские санкции Запада отразятся на финансовой системе Абхазии, об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник управления исследования информации... 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T13:11+0300
2022-02-28T13:11+0300
2022-02-28T13:11+0300
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Квеквескири рассказал, отразится ли блокировка SWIFT для России на работе банков Абхазии
Квеквескири рассказал, отразится ли блокировка SWIFT для России на работе банков Абхазии
Евросоюз и ряд западных стран ввели санкции в отношении российских банков в связи с началом военной спецоперации России на территории Украины. "С учетом того, что Абхазия находится в рублевой зоне, положение российских банков не может не отразиться на работе абхазской банковской системы, но при этом риска остановки обслуживания российских карт нет", – убежден эксперт. Отключение России от SWIFT никак не отразится на Абхазии, так как республика не использует эту систему. Все переводы внутри России и в Абхазию не зависят от SWIFT, сказал он. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, россия, национальный банк абхазии, аудио
Квеквескири рассказал, отразится ли блокировка SWIFT для России на работе банков Абхазии
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Как антироссийские санкции Запада отразятся на финансовой системе Абхазии, об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник управления исследования информации и статистики Национального банка Абхазии Георгий Квеквескири.
Евросоюз и ряд западных стран ввели санкции в отношении российских банков в связи с началом военной спецоперации России на территории Украины.
"С учетом того, что Абхазия находится в рублевой зоне, положение российских банков не может не отразиться на работе абхазской банковской системы, но при этом риска остановки обслуживания российских карт нет", – убежден эксперт.
Отключение России от SWIFT никак не отразится на Абхазии, так как республика не использует эту систему. Все переводы внутри России и в Абхазию не зависят от SWIFT, сказал он.
Подробности слушайте в аудиофайле.