https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/kvekveskiri-rasskazal-otrazitsya-li-blokirovka-swift-dlya-rossii-na-rabote-bankov-abkhazii--1037837832.html

Квеквескири рассказал, отразится ли блокировка SWIFT для России на работе банков Абхазии

Квеквескири рассказал, отразится ли блокировка SWIFT для России на работе банков Абхазии

Как антироссийские санкции Запада отразятся на финансовой системе Абхазии, об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник управления исследования информации... 28.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-28T13:11+0300

2022-02-28T13:11+0300

2022-02-28T13:11+0300

радио

подкасты

россия

национальный банк абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/1c/1037837775_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_96aa37885b5b2c49c0009e421403b171.jpg

Квеквескири рассказал, отразится ли блокировка SWIFT для России на работе банков Абхазии Квеквескири рассказал, отразится ли блокировка SWIFT для России на работе банков Абхазии

Евросоюз и ряд западных стран ввели санкции в отношении российских банков в связи с началом военной спецоперации России на территории Украины. "С учетом того, что Абхазия находится в рублевой зоне, положение российских банков не может не отразиться на работе абхазской банковской системы, но при этом риска остановки обслуживания российских карт нет", – убежден эксперт. Отключение России от SWIFT никак не отразится на Абхазии, так как республика не использует эту систему. Все переводы внутри России и в Абхазию не зависят от SWIFT, сказал он. Подробности слушайте в аудиофайле.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, россия, национальный банк абхазии, аудио