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Мединский: Россия и Украина договорились продолжить переговорный процесс
Мединский: Россия и Украина договорились продолжить переговорный процесс
В понедельник, 28 февраля, состоялся первый раунд переговоров России и Украины на территории Белоруссии. 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T19:33+0300
2022-02-28T19:33+0300
2022-02-28T19:33+0300
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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Россия и Украины договорились продолжить переговорный процесс, следующая встреча состоится в ближайшие дни, заявил по итогам переговоров советник президента Владимир Мединский, пишет РИА Новости.Делегации РФ и Украины до второго раунда переговоров проконсультируются по переговорным позициям с руководителями стран, также заявил Мединский.Вечером 28 февраля в Гомельской области Белоруссии завершились переговоры между делегациями России и Украины.Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
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россия, украина, политика
Мединский: Россия и Украина договорились продолжить переговорный процесс
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В понедельник, 28 февраля, состоялся первый раунд переговоров России и Украины на территории Белоруссии.
СУХУМ, 28 фев - Sputnik.
Россия и Украины договорились продолжить переговорный процесс, следующая встреча состоится в ближайшие дни, заявил по итогам переговоров советник президента Владимир Мединский, пишет РИА Новости.
Делегации РФ и Украины до второго раунда переговоров проконсультируются по переговорным позициям с руководителями стран, также заявил Мединский.
Вечером 28 февраля в Гомельской области Белоруссии завершились переговоры между делегациями России и Украины.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".