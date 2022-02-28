https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/medinskiy-rossiya-i-ukraina-dogovorilis-prodolzhit-peregovornyy-protsess-1037851406.html

Мединский: Россия и Украина договорились продолжить переговорный процесс

Мединский: Россия и Украина договорились продолжить переговорный процесс

В понедельник, 28 февраля, состоялся первый раунд переговоров России и Украины на территории Белоруссии. 28.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-28T19:33+0300

2022-02-28T19:33+0300

2022-02-28T19:33+0300

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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Россия и Украины договорились продолжить переговорный процесс, следующая встреча состоится в ближайшие дни, заявил по итогам переговоров советник президента Владимир Мединский, пишет РИА Новости.Делегации РФ и Украины до второго раунда переговоров проконсультируются по переговорным позициям с руководителями стран, также заявил Мединский.Вечером 28 февраля в Гомельской области Белоруссии завершились переговоры между делегациями России и Украины.Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".

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