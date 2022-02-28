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Михеев о ситуации в мире: процесс "обретения себя обратно" для России
Михеев о ситуации в мире: процесс "обретения себя обратно" для России
Россия наконец-то проходит процесс "обретения себя обратно", избавляясь от тотальной зависимости от Запада – о важности исторического процесса, началом... 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T17:09+0300
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Михеев: Россия сейчас исправляет главную ошибку в отношениях с Западом
Михеев: Россия сейчас исправляет главную ошибку в отношениях с Западом
Россия на данным момент проходит важный для себя исторический процесс, в котором самое главное – не отказаться от начатого на полпути, отметил эксперт."Россия в какой-то момент решила отказаться от того, что она цивилизация, Россия решила подползти к Западу признать его первенство, получить инструкции как жить, более того, она внутри себя сказала, что у нас больше нет идей, мы возьмем их оттуда, у нас больше нет истории, нам расскажут ее оттуда, у нас больше нет культуры, мы будем брать всё оттуда, … мы примем все ваши условия, подпишем все ваши бумажки, потому что хотим быть вашими "шестерками", мы хотим быть вашей копией, только гораздо более дешевой, мы отказываемся от своей территории , отказываемся от своих национальных интересов, потому что мы хотим тусоваться как вы и делать вид, что мы тоже входим в мировой правящий класс", - говорит Михеев.По мнению эксперта, такие взаимоотношения с Западом выглядели как болезнь, от которой нынешний кризис наконец-то дает шанс излечиться."Посмотрите, о чем мы все время разговариваем – G7 сказала, что они сейчас закроют это, подвесят это, там перекроют, наши спортсмены не смогут ездить и прочее. Это следствие той тотальной вторичности, которая начиная от мозгов и заканчивая тряпками пронизала всю нашу жизнь в последние несколько десятилетий", - отмечает эксперт.Мы сами надели на себя эти кандалы, которые нам сейчас еще и пытаются закручивать, сейчас есть шанс от этого избавиться, и это исторический процесс, он важен, добавляет эксперт."Вот говорят – Путин все это начал, чтобы переизбраться в 2024 году. Слушайте, чтобы переизбраться в 24-м году, Путину надо было выполнять все указания Запада, и он бы переизбрался и в 24-м, и в 48-м и в каком угодно", - считает Михеев.По мнению эксперта, нынешний процесс "обретения себя обратно" для России и выхода из ситуации вторичности и тотальной зависимости должен был состояться, или случилась бы настоящая гибель русской цивилизации, которая и заключается в отказе от самой себя, полагает Михеев.
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подкасты, политика, россия, донбасс, подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио
Михеев о ситуации в мире: процесс "обретения себя обратно" для России
17:09 28.02.2022 (обновлено: 19:20 28.02.2022) Подписаться на
Россия наконец-то проходит процесс "обретения себя обратно", избавляясь от тотальной зависимости от Запада – о важности исторического процесса, началом которого стала спецоперация в Донбассе, рассуждает политический эксперт Сергей Михеев.
Россия на данным момент проходит важный для себя исторический процесс, в котором самое главное – не отказаться от начатого на полпути, отметил эксперт.
"Россия в какой-то момент решила отказаться от того, что она цивилизация, Россия решила подползти к Западу признать его первенство, получить инструкции как жить, более того, она внутри себя сказала, что у нас больше нет идей, мы возьмем их оттуда, у нас больше нет истории, нам расскажут ее оттуда, у нас больше нет культуры, мы будем брать всё оттуда, … мы примем все ваши условия, подпишем все ваши бумажки, потому что хотим быть вашими "шестерками", мы хотим быть вашей копией, только гораздо более дешевой, мы отказываемся от своей территории , отказываемся от своих национальных интересов, потому что мы хотим тусоваться как вы и делать вид, что мы тоже входим в мировой правящий класс", - говорит Михеев.
По мнению эксперта, такие взаимоотношения с Западом выглядели как болезнь, от которой нынешний кризис наконец-то дает шанс излечиться.
"Посмотрите, о чем мы все время разговариваем – G7 сказала, что они сейчас закроют это, подвесят это, там перекроют, наши спортсмены не смогут ездить и прочее. Это следствие той тотальной вторичности, которая начиная от мозгов и заканчивая тряпками пронизала всю нашу жизнь в последние несколько десятилетий", - отмечает эксперт.
Мы сами надели на себя эти кандалы, которые нам сейчас еще и пытаются закручивать, сейчас есть шанс от этого избавиться, и это исторический процесс, он важен, добавляет эксперт.
"Вот говорят – Путин все это начал, чтобы переизбраться в 2024 году. Слушайте, чтобы переизбраться в 24-м году, Путину надо было выполнять все указания Запада, и он бы переизбрался и в 24-м, и в 48-м и в каком угодно", - считает Михеев.
По мнению эксперта, нынешний процесс "обретения себя обратно" для России и выхода из ситуации вторичности и тотальной зависимости должен был состояться, или случилась бы настоящая гибель русской цивилизации, которая и заключается в отказе от самой себя, полагает Михеев.