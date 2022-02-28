https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/minoborony-rossiya-polozhit-konets-ugrozam-so-storony-kievskogo-rezhima-1037845750.html

Минобороны: Россия положит конец угрозам со стороны киевского режима

Минобороны: Россия положит конец угрозам со стороны киевского режима

По данным Минобороны, украинские власти за 8 лет убили на Донбассе 14 тысяч мирных жителей, включая сотни детей. 28.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-28T17:23+0300

2022-02-28T17:23+0300

2022-02-28T17:41+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101587/89/1015878926_0:207:2907:1842_1920x0_80_0_0_7ee67e12d89e9ed007e12612e909a9be.jpg

СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Россия не начинала военные действия, она их завершает и положит конец угрозам со стороны киевского режима в адрес РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.Он добавил, что "Россия не начинала военные действия, Россия их завершает".Генерал также отметил, что Вооруженные силы Донецкой народной республики завершают блокирование Мариуполя. В специальной военной операции на Украине принимают участие только военнослужащие по контракту, добавил Конашенков.

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министерство обороны рф, россия, украина