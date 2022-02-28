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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/minoborony-rossiya-polozhit-konets-ugrozam-so-storony-kievskogo-rezhima-1037845750.html
Минобороны: Россия положит конец угрозам со стороны киевского режима
Минобороны: Россия положит конец угрозам со стороны киевского режима
По данным Минобороны, украинские власти за 8 лет убили на Донбассе 14 тысяч мирных жителей, включая сотни детей. 28.02.2022, Sputnik Абхазия
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2022-02-28T17:41+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Россия не начинала военные действия, она их завершает и положит конец угрозам со стороны киевского режима в адрес РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.Он добавил, что "Россия не начинала военные действия, Россия их завершает".Генерал также отметил, что Вооруженные силы Донецкой народной республики завершают блокирование Мариуполя. В специальной военной операции на Украине принимают участие только военнослужащие по контракту, добавил Конашенков.
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министерство обороны рф, россия, украина

Минобороны: Россия положит конец угрозам со стороны киевского режима

17:23 28.02.2022 (обновлено: 17:41 28.02.2022)
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя министерства обороны РФ И.Конашенкова. Архивное фото
Брифинг официального представителя министерства обороны РФ И.Конашенкова. Архивное фото - Sputnik Абхазия, 1920, 28.02.2022
© Sputnik / Александр Вильф
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По данным Минобороны, украинские власти за 8 лет убили на Донбассе 14 тысяч мирных жителей, включая сотни детей.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Россия не начинала военные действия, она их завершает и положит конец угрозам со стороны киевского режима в адрес РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

"Этому было необходимо положить конец. Надо было положить конец бесконечным угрозам со стороны киевского режима в адрес России. И Россия это сделает", – сказал генерал.

Он добавил, что "Россия не начинала военные действия, Россия их завершает".
Генерал также отметил, что Вооруженные силы Донецкой народной республики завершают блокирование Мариуполя.
В специальной военной операции на Украине принимают участие только военнослужащие по контракту, добавил Конашенков.
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