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Минобороны: Россия положит конец угрозам со стороны киевского режима
Минобороны: Россия положит конец угрозам со стороны киевского режима
По данным Минобороны, украинские власти за 8 лет убили на Донбассе 14 тысяч мирных жителей, включая сотни детей. 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T17:23+0300
2022-02-28T17:23+0300
2022-02-28T17:41+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Россия не начинала военные действия, она их завершает и положит конец угрозам со стороны киевского режима в адрес РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.Он добавил, что "Россия не начинала военные действия, Россия их завершает".Генерал также отметил, что Вооруженные силы Донецкой народной республики завершают блокирование Мариуполя. В специальной военной операции на Украине принимают участие только военнослужащие по контракту, добавил Конашенков.
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MIA „Rosiya Segodnya“
министерство обороны рф, россия, украина
Минобороны: Россия положит конец угрозам со стороны киевского режима
17:23 28.02.2022 (обновлено: 17:41 28.02.2022) Подписаться на
По данным Минобороны, украинские власти за 8 лет убили на Донбассе 14 тысяч мирных жителей, включая сотни детей.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik.
Россия не начинала военные действия, она их завершает и положит конец угрозам со стороны киевского режима в адрес РФ, пишет РИА Новости
со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.
"Этому было необходимо положить конец. Надо было положить конец бесконечным угрозам со стороны киевского режима в адрес России. И Россия это сделает", – сказал генерал.
Он добавил, что "Россия не начинала военные действия, Россия их завершает".
Генерал также отметил, что Вооруженные силы Донецкой народной республики завершают блокирование Мариуполя.
В специальной военной операции на Украине принимают участие только военнослужащие по контракту, добавил Конашенков.