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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/peregovory-rossii-i-ukrainy-nachalis-v-belorussii--1037836348.html
Российско-украинские переговоры начались в Белоруссии
Российско-украинские переговоры начались в Белоруссии
Встреча должна была состояться вечером 27 февраля, ее перенесли, так как украинская делегация приехала на место через территорию Польши. 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T13:53+0300
2022-02-28T14:38+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Российско-украинские переговоры начались в Гомельской области Белоруссии, сообщает РИА Новости.Российскую делегацию возглавляет советник президента России Владимир Мединский.В состав украинской делегации входят министр обороны Алексей Резников, руководитель правящей политической партии "Слуга Народа" Давид Арахамия, заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Рустем Умеров и первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.
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россия, украина, белоруссия, политика

Российско-украинские переговоры начались в Белоруссии

13:53 28.02.2022 (обновлено: 14:38 28.02.2022)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - Sputnik Абхазия, 1920, 28.02.2022
© Sputnik / Александр Кряжев
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Встреча должна была состояться вечером 27 февраля, ее перенесли, так как украинская делегация приехала на место через территорию Польши.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Российско-украинские переговоры начались в Гомельской области Белоруссии, сообщает РИА Новости.
Российскую делегацию возглавляет советник президента России Владимир Мединский.
В состав украинской делегации входят министр обороны Алексей Резников, руководитель правящей политической партии "Слуга Народа" Давид Арахамия, заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Рустем Умеров и первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.
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