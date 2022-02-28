https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/peregovory-rossii-i-ukrainy-nachalis-v-belorussii--1037836348.html

Российско-украинские переговоры начались в Белоруссии

Российско-украинские переговоры начались в Белоруссии

Встреча должна была состояться вечером 27 февраля, ее перенесли, так как украинская делегация приехала на место через территорию Польши. 28.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-28T13:53+0300

2022-02-28T13:53+0300

2022-02-28T14:38+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Российско-украинские переговоры начались в Гомельской области Белоруссии, сообщает РИА Новости.Российскую делегацию возглавляет советник президента России Владимир Мединский.В состав украинской делегации входят министр обороны Алексей Резников, руководитель правящей политической партии "Слуга Народа" Давид Арахамия, заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Рустем Умеров и первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

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