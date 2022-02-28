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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/peregovory-rossii-i-ukrainy-zavershilis--1037850689.html
Переговоры России и Украины завершились
Переговоры России и Украины завершились
В понедельник днем начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T19:18+0300
2022-02-28T19:18+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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политика
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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Переговоры между делегациями России и Украины в Гомельской области Белоруссии завершились, передает корреспондент РИА Новости.Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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россия, украина, политика, белоруссия

Переговоры России и Украины завершились

19:18 28.02.2022
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - Sputnik Абхазия, 1920, 28.02.2022
© Sputnik / Александр Кряжев
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В понедельник днем начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии.
СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Переговоры между делегациями России и Украины в Гомельской области Белоруссии завершились, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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