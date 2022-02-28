https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/peregovory-rossii-i-ukrainy-zavershilis--1037850689.html

Переговоры России и Украины завершились

Переговоры России и Украины завершились

В понедельник днем начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. 28.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-28T19:18+0300

2022-02-28T19:18+0300

2022-02-28T19:18+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

политика

белоруссия

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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Переговоры между делегациями России и Украины в Гомельской области Белоруссии завершились, передает корреспондент РИА Новости.Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

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