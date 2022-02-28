https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/posolstvo-rossii-v-abkhazii-peredalo-smi-svidetelstva-prestupleniy-vsu-na-donbasse-18-1037837411.html

Посольство России в Абхазии передало СМИ свидетельства преступлений ВСУ на Донбассе (18+)

Посольство России в Абхазии передало СМИ свидетельства преступлений ВСУ на Донбассе (18+)

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. 28.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-28T13:37+0300

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2022-02-28T14:24+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Посольство России в Абхазии передало в распоряжение СМИ документальные свидетельства преступлений украинских войск в 2014 году на Донбассе.Шокирующие кадры, свидетельствующие о преступлениях ВСУ Украины на Донбассе - материалы не рекомендуются для просмотра лицам младше 18 лет. В документах, которые есть в распоряжении Sputnik, отмечается, что "в результате массированных неизбирательных артиллерийских ударов украинской армии по всей территории ЛНР летом – осенью 2014 года погибало гражданское население".По состоянию на декабрь 2021 года обнаружено более 16 стихийных захоронений массового и единичного характера. За период с 10 августа по 10 ноября 2021 года вскрыты четыре массовых стихийных захоронения и два единичных. В одном из единичных захоронений обнаружены останки четырехмесячного ребенка. Всего за этот период работы подняты, исследованы, процессуально оформлены 292 человеческих останков. Первичная судебно-медицинская экспертиза и осмотр останков, обнаруженных во всех захоронениях на территории республики, свидетельствует о том, что большинство погибших, это женщины и старики. Причины смерти – огнестрельные минно-взрывные травмы, тупые травмы."Больше того, в настоящий момент гуманитарная ситуация продолжает оставаться тяжелой. Многие населенные пункты вдоль линии соприкосновения продолжают оставаться отключенными украинской стороной от водоснабжения. Жизнь в большинстве городов больше похожа на выживание в условиях тотальной войны, когда никто не проводит разграничения между мирным населением и комбатантами. Больше того все эти годы республики в своем стремлении к мирному урегулированию этого гражданского противостояния, выполняя Минские договоренности, отвели все вооруженные силы далеко от линии соприкосновения", – заявляет посольство России в Абхазии.Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.25 февраля президент Абхазии подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. "Следуя духу нашей дружбы с народами ДНР и ЛНР, считая необходимым быть и в будущем причастными к их судьбе, искренне желая нашим братьям безопасного и устойчивого развития, сегодня я подписал указы о признании независимости Донецкой народной республики и независимости Луганской народной республики", — сказал Бжания.Президент выразил уверенность, что все абхазское общество поддерживает это решение. По его словам, Абхазию связывают особые отношения с народами этих республик, а каждый гражданин искренне сочувствует их борьбе за справедливость, за право на достойную жизнь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/prestupleniya-vlastey-ukrainy-protiv-mirnykh-zhiteley-1037767214.html

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