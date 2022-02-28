Посольство России в Абхазии передало СМИ свидетельства преступлений ВСУ на Донбассе (18+)
13:37 28.02.2022 (обновлено: 14:24 28.02.2022)
© Foto / Посольство России в АбхазииВскрытие массовых стихийных захоронений
© Foto / Посольство России в Абхазии
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Посольство России в Абхазии передало в распоряжение СМИ документальные свидетельства преступлений украинских войск в 2014 году на Донбассе.
Шокирующие кадры, свидетельствующие о преступлениях ВСУ Украины на Донбассе - материалы не рекомендуются для просмотра лицам младше 18 лет.
В документах, которые есть в распоряжении Sputnik, отмечается, что "в результате массированных неизбирательных артиллерийских ударов украинской армии по всей территории ЛНР летом – осенью 2014 года погибало гражданское население".
"Только за этот период было убито более двух тысяч мирных жителей, среди них 35 детей. Такие крупные, густонаселенные города, как Первомайск, Кировск, Славяносербск приняли на себя основной удар, так как располагаются непосредственно на линии разграничения. Украинские военные невооруженным глазом имели возможность наблюдать за жизнью этих городов", – отмечает посольство.
© Foto / Посольство России в АбхазииВскрытие массовых стихийных захоронений
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© Foto / Посольство России в Абхазии
Вскрытие массовых стихийных захоронений
© Foto / Посольство России в АбхазииВскрытие массовых стихийных захоронений
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© Foto / Посольство России в Абхазии
Вскрытие массовых стихийных захоронений
© Foto / Посольство России в АбхазииВскрытие массовых стихийных захоронений
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© Foto / Посольство России в Абхазии
Вскрытие массовых стихийных захоронений
© Foto / Посольство России в АбхазииСокологоровка Захоронения Первомайск 2020-2021
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© Foto / Посольство России в Абхазии
Сокологоровка Захоронения Первомайск 2020-2021
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© Foto / Посольство России в Абхазии
Вскрытие массовых стихийных захоронений
2/4
© Foto / Посольство России в Абхазии
Вскрытие массовых стихийных захоронений
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© Foto / Посольство России в Абхазии
Вскрытие массовых стихийных захоронений
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© Foto / Посольство России в Абхазии
Сокологоровка Захоронения Первомайск 2020-2021
По состоянию на декабрь 2021 года обнаружено более 16 стихийных захоронений массового и единичного характера.
За период с 10 августа по 10 ноября 2021 года вскрыты четыре массовых стихийных захоронения и два единичных. В одном из единичных захоронений обнаружены останки четырехмесячного ребенка. Всего за этот период работы подняты, исследованы, процессуально оформлены 292 человеческих останков. Первичная судебно-медицинская экспертиза и осмотр останков, обнаруженных во всех захоронениях на территории республики, свидетельствует о том, что большинство погибших, это женщины и старики. Причины смерти – огнестрельные минно-взрывные травмы, тупые травмы.
"Больше того, в настоящий момент гуманитарная ситуация продолжает оставаться тяжелой. Многие населенные пункты вдоль линии соприкосновения продолжают оставаться отключенными украинской стороной от водоснабжения. Жизнь в большинстве городов больше похожа на выживание в условиях тотальной войны, когда никто не проводит разграничения между мирным населением и комбатантами. Больше того все эти годы республики в своем стремлении к мирному урегулированию этого гражданского противостояния, выполняя Минские договоренности, отвели все вооруженные силы далеко от линии соприкосновения", – заявляет посольство России в Абхазии.
24 февраля, 22:46
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
25 февраля президент Абхазии подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. "Следуя духу нашей дружбы с народами ДНР и ЛНР, считая необходимым быть и в будущем причастными к их судьбе, искренне желая нашим братьям безопасного и устойчивого развития, сегодня я подписал указы о признании независимости Донецкой народной республики и независимости Луганской народной республики", — сказал Бжания.
Президент выразил уверенность, что все абхазское общество поддерживает это решение. По его словам, Абхазию связывают особые отношения с народами этих республик, а каждый гражданин искренне сочувствует их борьбе за справедливость, за право на достойную жизнь.