https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/sivkov-vooruzhennye-sily-ukrainy-v-osnovnom-razgromleny-1037849406.html

Сивков: вооруженные силы Украины в основном разгромлены

Сивков: вооруженные силы Украины в основном разгромлены

Российская военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается уже пятый день, в данный момент стороны ведут переговоры в Гомельской... 28.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-28T18:48+0300

2022-02-28T18:48+0300

2022-02-28T18:48+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Военный эксперт Константин Сивков в интервью "Sputnik на русском" высоко оценил успешность спецоперации на Украине с военной точки зрения и рассказал о разнице в поведении российской военных в нынешней ситуации и американских солдат во время войн в Ираке, Сирии и Югославии, делая упор на то, что российские артиллерия и авиация не действуют в городах, чтобы избежать потерь среди мирного населения. Кроме того, эксперт подробно рассказал о стратегии действия армии России и выразил мнение о том, что при таких темпах продвижения для достижения всех поставленных целей понадобится максимум две-три недели.Что до приказа Владимира Путина о приведении сил сдерживания в особый режим боевого дежурства, то Сивков считает, что этим глава государства хотел напомнить лидерам западных стран и военных объединений о ядерном потенциале России и показать твердую решимость применить ядерное вооружение в случае необходимости.

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