https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/sivkov-vooruzhennye-sily-ukrainy-v-osnovnom-razgromleny-1037849406.html
Сивков: вооруженные силы Украины в основном разгромлены
Сивков: вооруженные силы Украины в основном разгромлены
Российская военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается уже пятый день, в данный момент стороны ведут переговоры в Гомельской... 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T18:48+0300
2022-02-28T18:48+0300
2022-02-28T18:48+0300
военная спецоперация рф в донбассе
мультимедиа
видео
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/1c/1037849486_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_31caf0287a3cbfdb5b05ac8afa292341.png
Военный эксперт Константин Сивков в интервью "Sputnik на русском" высоко оценил успешность спецоперации на Украине с военной точки зрения и рассказал о разнице в поведении российской военных в нынешней ситуации и американских солдат во время войн в Ираке, Сирии и Югославии, делая упор на то, что российские артиллерия и авиация не действуют в городах, чтобы избежать потерь среди мирного населения. Кроме того, эксперт подробно рассказал о стратегии действия армии России и выразил мнение о том, что при таких темпах продвижения для достижения всех поставленных целей понадобится максимум две-три недели.Что до приказа Владимира Путина о приведении сил сдерживания в особый режим боевого дежурства, то Сивков считает, что этим глава государства хотел напомнить лидерам западных стран и военных объединений о ядерном потенциале России и показать твердую решимость применить ядерное вооружение в случае необходимости.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/1c/1037849486_465:0:1905:1080_1920x0_80_0_0_680a0736cae634c279bd20258a3dd3c0.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, россия, украина, видео
Сивков: вооруженные силы Украины в основном разгромлены
Подписаться на
Российская военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается уже пятый день, в данный момент стороны ведут переговоры в Гомельской области в Белоруссии.
Военный эксперт Константин Сивков в интервью "Sputnik на русском" высоко оценил успешность спецоперации на Украине с военной точки зрения и рассказал о разнице в поведении российской военных в нынешней ситуации и американских солдат во время войн в Ираке, Сирии и Югославии, делая упор на то, что российские артиллерия и авиация не действуют в городах, чтобы избежать потерь среди мирного населения.
Кроме того, эксперт подробно рассказал о стратегии действия армии России и выразил мнение о том, что при таких темпах продвижения для достижения всех поставленных целей понадобится максимум две-три недели.
Что до приказа Владимира Путина о приведении сил сдерживания в особый режим боевого дежурства, то Сивков считает, что этим глава государства хотел напомнить лидерам западных стран и военных объединений о ядерном потенциале России и показать твердую решимость применить ядерное вооружение в случае необходимости.