https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/takie-obstoyatelstva-chanturiya-ob-osobennostyakh-byudzheta-sotstrakhovaniya-na-2022-god--1037794647.html

Такие обстоятельства: Чантурия об особенностях бюджета соцтрахования на 2022 год

Такие обстоятельства: Чантурия об особенностях бюджета соцтрахования на 2022 год

Как будут распределены средства фонда соцстрахования и труда, на выплаты каких пособий пришлось увеличить финансирование, в эфире радио Sputnik рассказала... 28.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-28T10:16+0300

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Такие обстоятельства: Чантурия об особенностях бюджета соцтрахования на 2022 год Такие обстоятельства: Чантурия об особенностях бюджета соцтрахования на 2022 год

Парламент Абхазии утвердил в окончательном чтении бюджеты внебюджетных фондов на 2022 год.Общий объем доходов Фонда социального страхования и труда Абхазии составил 122 миллиона 816 тысяч рублей, объем расходов установлен в том же размере – 122 миллиона 816 тысяч рублей.Ранее бюджет фонда предусматривал 15 миллионов рублей на санаторно-курортное лечение. По решению парламентариев, расходы на эту статью сокращены на пять миллионов рублей, которые направлены на финансирование Центра временного содержания детей из неблагополучных семей.Чантурия рассказала, что в бюджете нынешнего года вдвое увеличены выплаты на пособия по временной нетрудоспособности, так как очень много людей стали обращаться в фонд за выплатами. Собеседник Sputnik отметила, за счет чего удалось это сделать.Заместитель председателя Фонда соцстрахования и труда Абхазии рассказала о задолжниках фонда и каковы рычаги воздействия на них.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, аудио