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Тасиц объяснил, почему Грузия не вводит санкции против России
Тасиц объяснил, почему Грузия не вводит санкции против России
Грузия не будет присоединяться к Западу и вводить финансовые и экономические санкции против России, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T19:22+0300
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Тасиц объяснил, почему Грузия не вводит санкции против России
Тасиц объяснил, почему Грузия не вводит санкции против России
Он отметил, что введение санкций негативно скажется на национальных интересах Грузии.Старший научный сотрудник сектора кавказских исследований Российского института стратегических исследований Константин Тасиц прокомментировал Sputnik заявление грузинского премьера.24 февраля президент РФ Владимир Путин в телеобращении к согражданам сообщил, что в соответствии с Уставом ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток - 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
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Тасиц объяснил, почему Грузия не вводит санкции против России
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Грузия не будет присоединяться к Западу и вводить финансовые и экономические санкции против России, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Он отметил, что введение санкций негативно скажется на национальных интересах Грузии.
Старший научный сотрудник сектора кавказских исследований Российского института стратегических исследований Константин Тасиц прокомментировал Sputnik заявление грузинского премьера.
24 февраля президент РФ Владимир Путин в телеобращении к согражданам сообщил, что в соответствии с Уставом ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток - 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".