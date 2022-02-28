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В МИД Белоруссии заявили, что площадка для переговоров России и Украины готова
В МИД Белоруссии заявили, что площадка для переговоров России и Украины готова
Переговоры российской и украинской делегаций на территории Белоруссии были перенесены на утро понедельника 28 февраля. 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T09:06+0300
2022-02-28T09:06+0300
2022-02-28T10:12+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. В МИД Белоруссии заявили, что площадка для переговоров делегаций России и Украины подготовлена, пишет Sputnik Беларусь. Как пишет агентство, российская делегация с воскресенья находится в Белоруссии. Переговоры между сторонами должны были начаться 27 февраля, однако украинская делегация задержалась, так как отправилась на место через территорию Польши.
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россия, украина, белоруссия
В МИД Белоруссии заявили, что площадка для переговоров России и Украины готова
09:06 28.02.2022 (обновлено: 10:12 28.02.2022) Подписаться на
Переговоры российской и украинской делегаций на территории Белоруссии были перенесены на утро понедельника 28 февраля.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik.
В МИД Белоруссии заявили, что п
лощадка для переговоров делегаций России и Украины подготовлена, пишет
Sputnik Беларусь.
Отмечается, что переговоры начнутся, как только все делегации прибудут к месту встречи.
Как пишет агентство, российская делегация с воскресенья находится в Белоруссии.
Переговоры между сторонами должны были начаться 27 февраля, однако украинская делегация задержалась, так как отправилась на место через территорию Польши.