https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/v-mid-belorussii-zayavili-chto-ploschadka-dlya-peregovorov-rossii-i-ukrainy-gotova-1037829554.html

В МИД Белоруссии заявили, что площадка для переговоров России и Украины готова

В МИД Белоруссии заявили, что площадка для переговоров России и Украины готова

Переговоры российской и украинской делегаций на территории Белоруссии были перенесены на утро понедельника 28 февраля. 28.02.2022, Sputnik Абхазия

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военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

белоруссия

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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. В МИД Белоруссии заявили, что площадка для переговоров делегаций России и Украины подготовлена, пишет Sputnik Беларусь. Как пишет агентство, российская делегация с воскресенья находится в Белоруссии. Переговоры между сторонами должны были начаться 27 февраля, однако украинская делегация задержалась, так как отправилась на место через территорию Польши.

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