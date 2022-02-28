https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/yadernaya-triada-rossii-nachala-boevoe-dezhurstvo-usilennym-sostavom-1037842459.html
"Ядерная триада" России начала боевое дежурство усиленным составом
"Ядерная триада" России начала боевое дежурство усиленным составом
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания... 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T14:51+0300
2022-02-28T14:51+0300
2022-02-28T14:51+0300
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министерство обороны рф
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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, а также Дальняя авиация начали нести боевое дежурство усиленным составом, доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу. Об этом пишет РИА Новости. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации В.В.Путину, что в соответствии с его приказом дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом", - рассказали журналистам в Минобороны РФ.Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Вслед за Россией независимость донбасских республик признала Абхазия.
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"Ядерная триада" России начала боевое дежурство усиленным составом
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Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.
СУХУМ, 28 фев - Sputnik.
Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, а также Дальняя авиация начали нести боевое дежурство усиленным составом, доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу. Об этом пишет РИА Новости.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации В.В.Путину, что в соответствии с его приказом дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом", - рассказали журналистам в Минобороны РФ.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Вслед за Россией независимость донбасских республик признала Абхазия.