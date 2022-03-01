https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/bavarskaya-gosudarstvennaya-opera-razorvala-otnosheniya-s-netrebko-i-gergievym-1037869149.html

Баварская государственная опера разорвала отношения с Нетребко и Гергиевым

Баварская государственная опера разорвала отношения с Нетребко и Гергиевым

Ранее Мюнхенский филармонический оркестр уволил Валерия Гергиева. 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T16:16+0300

2022-03-01T16:16+0300

2022-03-01T16:22+0300

военная спецоперация рф в донбассе

санкции

культура

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/01/1037868980_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_32c437e666c6ab78bf9fa00c17504997.jpg

СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Баварская государственная опера разрывает отношения с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они "недостаточно дистанцировались" от операции РФ на Украине, заявил исполнительный директор оперы Серж Дерни.Ранее мэр Мюнхена Дитер Райтер сообщил, что по той же причине Мюнхенский филармонический оркестр разорвал сотрудничество с Гергиевым.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

санкции, культура, россия, в мире