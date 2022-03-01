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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/bavarskaya-gosudarstvennaya-opera-razorvala-otnosheniya-s-netrebko-i-gergievym-1037869149.html
Баварская государственная опера разорвала отношения с Нетребко и Гергиевым
Баварская государственная опера разорвала отношения с Нетребко и Гергиевым
Ранее Мюнхенский филармонический оркестр уволил Валерия Гергиева. 01.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-01T16:16+0300
2022-03-01T16:22+0300
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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Баварская государственная опера разрывает отношения с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они "недостаточно дистанцировались" от операции РФ на Украине, заявил исполнительный директор оперы Серж Дерни.Ранее мэр Мюнхена Дитер Райтер сообщил, что по той же причине Мюнхенский филармонический оркестр разорвал сотрудничество с Гергиевым.
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санкции, культура, россия, в мире

Баварская государственная опера разорвала отношения с Нетребко и Гергиевым

16:16 01.03.2022 (обновлено: 16:22 01.03.2022)
© Sputnik / Владимир ФедоренкоЗдание Национального театра (Баварской государственной оперы) в Мюнхене.
Здание Национального театра (Баварской государственной оперы) в Мюнхене. - Sputnik Абхазия, 1920, 01.03.2022
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Ранее Мюнхенский филармонический оркестр уволил Валерия Гергиева.
СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Баварская государственная опера разрывает отношения с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они "недостаточно дистанцировались" от операции РФ на Украине, заявил исполнительный директор оперы Серж Дерни.

"Из-за ужасной наступательной войны России на Украине и отсутствия достаточного дистанцирования со стороны Валерия Гергиева и Анны Нетребко Баварская государственная опера аннулирует все существующие отношения", – написал Дерни в Twitter.

Ранее мэр Мюнхена Дитер Райтер сообщил, что по той же причине Мюнхенский филармонический оркестр разорвал сотрудничество с Гергиевым.
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