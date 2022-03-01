https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/den-bez-voyny-bezhentsy-iz-dnr-i-lnr-posetili-dostoprimechatelnosti-abkhazii-1037877174.html

День без войны: беженцы из ДНР и ЛНР посетили достопримечательности Абхазии

День без войны: беженцы из ДНР и ЛНР посетили достопримечательности Абхазии

Беженцы из Донецкой и Луганской народных республик почти неделю находятся в Абхазии. 01.03.2022, Sputnik Абхазия

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Всего в Абхазию приехало 93 жителя республик Донбасса, в основном это женщины и детей. 55 человек приехало из Луганска, 38 из Донецка. В числе прибывших 32 ребенка из ДНР и 22 – из ЛНР.1 марта для беженцев была организована экскурсия в Новый Афон. Дети и их матери побывали в монастыре, увидели водопад и зашли в пещеру.Подробнее о том, как гости из ДНР и ЛНР провели первый день весны, смотрите в видео Sputnik.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/turisty-ponevole-o-chem-ne-molchat-bezhentsy-iz-donetska-i-luganska-1037874759.html

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Война как привычка: о чем не хотят вспоминать беженцы из Донецка и Луганска Война как привычка: о чем не хотят вспоминать беженцы из Донецка и Луганска 2022-03-01T20:10+0300 true PT1M52S

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