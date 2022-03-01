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Дога о любви к музыке: есть подоплека в моей генетической касте

Дога о любви к музыке: есть подоплека в моей генетической касте

О том, как начал заниматься музыкой, как своими руками собрал мандолину, как написал свою первую музыку к кино в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал... 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T16:58+0300

2022-03-01T16:58+0300

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Дога о любви к музыке: есть подоплека в моей генетической касте Дога о любви к музыке: есть подоплека в моей генетической касте

Автор музыки к фильмам "Мой ласковый и нежный зверь" и "Одиноким предоставляется общежитие" Евгений Дога 1 марта отмечает свое 85-летие.Широкой публике Дога известен как автор музыки более чем к 200 кинолентам, в числе которых "Мой ласковый и нежный зверь", "Табор уходит в небо", "Лаутары", "Одиноким предоставляется общежитие", "Анна Павлова", "Королева Марго", "Мария, Мирабела" и другие полюбившиеся зрителям картины. Но его почитателям известен и другой, более мощный пласт творчества — симфонии, балеты, кантаты, хоры, камерные произведения, музыка для детей.В разные годы шлягеры на его музыку пели Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, София Ротару, Эдита Пьеха, Лариса Долина и другие известные исполнители.В рамках фестиваля "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" в 2017 году в Абхазию приезжал молдавский советский композитор, Народный артист СССР Евгений Дога. Тогда в студии радио Sputnik Абхазия он порделился своими впечатлениями о стране, рассказал, как стал писать музыку к фильмам."Режиссера Георгэ Водэ предложил мне написать музыку к фильму "Нужен привратник". Это была очень интересная работа. Действия происходили по мотивам сказки румынского классика Иона Крянгэ, половина в раю, половина в аду. Фильм получил очень большие оценки на многих конкурсах. В то время не было проблем с церковными книгами, церкви рушились, книги выбрасывались, я изучал церковную музыку для того, чтобы изобразить рай, а с адской жизнью я и так знаком", – сказал Дога.

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