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Доступ к RT и Sputnik ограничат на территории Евросоюза
Доступ к RT и Sputnik ограничат на территории Евросоюза
О блокировке ряда российских СМИ в ЕС ранее заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией... 01.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-01T08:00+0300
2022-03-01T08:00+0300
2022-03-01T08:00+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Американская компания Meta ограничит доступ к RT и Sputnik на территории ЕС, сообщил вице-президент оператора Ник Клегг.В число подпадающих под запрет из-за проводимой Россией спецоперации по демилитаризации Украины, по словам главы ЕС Урсулы фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры.
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россия, в мире, политика, rt, sputnik
Доступ к RT и Sputnik ограничат на территории Евросоюза
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О блокировке ряда российских СМИ в ЕС ранее заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины.
СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Американская компания Meta ограничит доступ к RT и Sputnik на территории ЕС, сообщил вице-президент оператора Ник Клегг.
"Мы получили запросы от ряда правительств и ЕС предпринять дальнейшие меры в отношении российских государственных СМИ. С учетом чрезвычайного характера текущей ситуации мы в настоящее время будем ограничивать доступ к RT и Sputnik на территории ЕС", — написал Клегг в Twitter
.
В число подпадающих под запрет из-за проводимой Россией спецоперации по демилитаризации Украины, по словам главы ЕС Урсулы фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры.