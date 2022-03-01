https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/dostup-k-rt-i-sputnik-ogranichat-na-territorii-evrosoyuza-1037855744.html

Доступ к RT и Sputnik ограничат на территории Евросоюза

Доступ к RT и Sputnik ограничат на территории Евросоюза

О блокировке ряда российских СМИ в ЕС ранее заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией... 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T08:00+0300

2022-03-01T08:00+0300

2022-03-01T08:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Американская компания Meta ограничит доступ к RT и Sputnik на территории ЕС, сообщил вице-президент оператора Ник Клегг.В число подпадающих под запрет из-за проводимой Россией спецоперации по демилитаризации Украины, по словам главы ЕС Урсулы фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры.

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