https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/ekonomist-zubets-sanktsii-uskoryat-razvitie-rossiyskikh-tekhnologiy-1037867677.html
Экономист Зубец: санкции ускорят развитие российских технологий
Экономист Зубец: санкции ускорят развитие российских технологий
Евросоюз будет вести тотальную экономическую войну против России, заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр. 01.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-01T15:45+0300
2022-03-01T15:45+0300
2022-03-01T15:45+0300
видео
мультимедиа
россия
экономика
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/01/1037867117_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_0aadcaa0aff41dad48a89a0f3223f20e.jpg
Против России уже введен ряд санкций, среди которых и заморозка резервов ЦБ России. Как хорошо Россия подготовилась к происходящему? Почему Западу не удалось разрушить российскую экономику? Каким образом санкции могут положительно сказаться на авиастроении, микроэлектронике и других областях российской экономики? Все это рассказал "Sputnik на русском" директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Николаевич Зубец
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/01/1037867117_56:0:968:684_1920x0_80_0_0_c2ccfbf0a4fc648cc48e97610f0978f3.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, россия, экономика, санкции, видео
Экономист Зубец: санкции ускорят развитие российских технологий
Подписаться на
Евросоюз будет вести тотальную экономическую войну против России, заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр.
Против России уже введен ряд санкций, среди которых и заморозка резервов ЦБ России. Как хорошо Россия подготовилась к происходящему? Почему Западу не удалось разрушить российскую экономику? Каким образом санкции могут положительно сказаться на авиастроении, микроэлектронике и других областях российской экономики? Все это рассказал "Sputnik на русском" директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Николаевич Зубец