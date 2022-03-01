https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/ekonomist-zubets-sanktsii-uskoryat-razvitie-rossiyskikh-tekhnologiy-1037867677.html

Экономист Зубец: санкции ускорят развитие российских технологий

Экономист Зубец: санкции ускорят развитие российских технологий

Евросоюз будет вести тотальную экономическую войну против России, заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр. 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T15:45+0300

2022-03-01T15:45+0300

2022-03-01T15:45+0300

видео

мультимедиа

россия

экономика

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/01/1037867117_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_0aadcaa0aff41dad48a89a0f3223f20e.jpg

Против России уже введен ряд санкций, среди которых и заморозка резервов ЦБ России. Как хорошо Россия подготовилась к происходящему? Почему Западу не удалось разрушить российскую экономику? Каким образом санкции могут положительно сказаться на авиастроении, микроэлектронике и других областях российской экономики? Все это рассказал "Sputnik на русском" директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Николаевич Зубец

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, россия, экономика, санкции, видео