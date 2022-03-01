https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/gvindzhiya-ob-itogakh-sobytiy-na-ukraine-vse-nakonets-uvidyat-krasnye-linii-1037846105.html

Гвинджия о спецоперации России на Украине: все наконец увидят красные линии

Гвинджия о спецоперации России на Украине: все наконец увидят красные линии

Военная операция России на Украине: как в связи с этим изменился геополитический расклад, как эти события повлияют на политическую обстановку вокруг Абхазии, в... 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T12:46+0300

2022-03-01T12:46+0300

2022-03-01T13:32+0300

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Гвинджия об итогах событий на Украине: Гвинджия об итогах событий на Украине:

По мнению Гвинджия, мир начал меняться давно, и то, что мы наблюдаем сейчас – это начало приближения кульминации."Очевидно, что ситуация так долго продолжаться не могла. Вся эта ситуация – это следствие недальновидной политики Запада, которая основывалась на закидательстве шапками. Думали, что Россия будет готова терпеть еще. Но такие решения, как признание ЛНР и ДНР и начало военной операции на Украине, я уверен, президенту России дались нелегко. Сейчас очевидно, что другого выхода просто не было", – отметил Гвинджия. Он также считает, что поведение Грузии вселяет некоторую надежду на то, что наконец там у власти появилась элита, в которой больше прагматиков, чем идеологов, как было в прошлом. "На каких-то необоснованных ожиданиях и западных идеалах они выстраивали антироссийскую политику. Очевидно, что мир, наконец, переходит в стадию прагматики, когда люди государства думают о будущем своих стран", – считает максим Гвинджия. Собеседник разделяет мнения многих экспертов, которые убеждены, что данный локальный конфликт на Украине, который, по мнению Запада, изолирует Россию о внешнего мира, на самом деле – начало нового мира. "Будущее, и все этого хотят, должно стать спокойным и предсказуемым. Мы не должны жить и развиваться перспективой, что наши дети через 10 лет столкнутся с угрозой присутствия военного альянса на наших границах, которые будут управляться страной, которая находится на другом континенте, страной, которой физически мы ничем не угрожаем. Сегодняшние события как раз на перспективу. Можно было бы закрыть глаза на действия Украины сегодня, но Владимир Путин понимает, что в будущем нашим детям, внукам останется очень серьезный вызов, с которым мы будем справляться. Я вижу будущее таким, что все наконец-то увидят красные линии, поймут, что это действительно красные линии", – подчеркнул дипломат.Он убежден, что через некоторое время ситуация в течение месяца разрешится, наступит стабилизация, некоторое время Запад еще продолжит истерию, но потом все вернется на круги своя.Подробности слушайте в аудиофайле.

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