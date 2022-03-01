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К женскому дню: выставка "Цветы в искусстве" откроется в Сухуме
К женскому дню: выставка "Цветы в искусстве" откроется в Сухуме
На выставке "Цветы в искусстве" будет представлено более 70 работ художников ХХ века, а также современников. 01.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-01T18:55+0300
2022-03-01T18:55+0300
2022-03-01T18:55+0300
культура
абхазия
в абхазии
центральный выставочный зал г. сухум
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СУХУМ, 1 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Выставка "Цветы в искусстве", приуроченная к Международному женскому дню, откроется в Сухуме в Центральном выставочном зале 7 марта, об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказала директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.По ее словам, будет большая выставка, на ней представят более 70 картин художников ХХ века и современников. Многие полотна были предоставлены из фонда национальной картинной галереи - это работы Заура Аджба, Бориса Петрова, Ольги Брендель и серия цветочных натюрмортов Евгения Котлярова."Большое спасибо галерее, что они смогли предоставить на эту выставку работы, которые редко можно увидеть. Будет интересно, потому что когда есть такая узкая тематическая направленность, можно увидеть большое разнообразие внутри этой темы. Это такой интересный культурологический пласт. Художники 30-х годов обращались к одним цветам. В 60-70-е годы – совершенно другие букеты. Отличаются и "цветы" современных художников", – подчеркнула Эльвира Арсалия.Выставка откроется в Центральном выставочном зале Сухума 7 марта в 18:15. Она продлится до 17 марта.Организаторы: Союз Художников Абхазии, Правительство Москвы, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, ГАУ "Московский Дом соотечественника", Дом Москвы в Сухуме.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210303/Vystavka-Zhenskiy-portret-otkrylas-v-TsVZ-Soyuza-khudozhnikov-Abkhazii--1031942701.html
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культура, абхазия, центральный выставочный зал г. сухум
К женскому дню: выставка "Цветы в искусстве" откроется в Сухуме
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На выставке "Цветы в искусстве" будет представлено более 70 работ художников ХХ века, а также современников.
СУХУМ, 1 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Выставка "Цветы в искусстве", приуроченная к Международному женскому дню, откроется в Сухуме в Центральном выставочном зале 7 марта, об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказала директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.
"Мы каждый год проводим весеннюю выставку. В прошлом году мы обратились к теме женского портрета в искусстве. В этом году – как тема цветов отразилась в искусстве. Мы проводим выставку совместно с Домом Москвы и рядом соорганизаторов", - отметила Арсалия.
По ее словам, будет большая выставка, на ней представят более 70 картин художников ХХ века и современников. Многие полотна были предоставлены из фонда национальной картинной галереи - это работы Заура Аджба, Бориса Петрова, Ольги Брендель и серия цветочных натюрмортов Евгения Котлярова.
"Большое спасибо галерее, что они смогли предоставить на эту выставку работы, которые редко можно увидеть. Будет интересно, потому что когда есть такая узкая тематическая направленность, можно увидеть большое разнообразие внутри этой темы. Это такой интересный культурологический пласт. Художники 30-х годов обращались к одним цветам. В 60-70-е годы – совершенно другие букеты. Отличаются и "цветы" современных художников", – подчеркнула Эльвира Арсалия.
Выставка откроется в Центральном выставочном зале Сухума 7 марта в 18:15. Она продлится до 17 марта.
Организаторы: Союз Художников Абхазии, Правительство Москвы, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, ГАУ "Московский Дом соотечественника", Дом Москвы в Сухуме.