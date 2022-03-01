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Кабмин Абхазии утвердил проект Соглашения с Республикой Адыгея
Кабмин Абхазии утвердил проект Соглашения с Республикой Адыгея
Соглашение предполагает реализацию программ и проектов в области промышленности, агропромышленного комплекса, торговли, науки и культуры. 01.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-01T14:36+0300
2022-03-01T14:36+0300
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СУХУМ, 1 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабмин Абхазии принял постановление о проведении переговоров и о подписании Соглашения между Кабинетом министров Абхазии и Кабинетом министров Адыгеи о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном, социально-культурном и экологическом сотрудничестве.Проект соглашения с Республикой Адыгея предполагается комплексный подход для реализации программ и проектов по ключевым сферам взаимодействия – промышленность, агропромышленный комплекс, торговля, наука, культура, сообщил он."Проектом Соглашения с Республикой Адыгея предполагается создание благоприятных условий для реализации этих проектов, прямая связь между хозяйствующими субъектами и профильными ведомствами, обмен информацией", – сказал Ардзинба.Сотрудничество между сторонами осуществляется в соответствии с планом мероприятий на 2022-2024 годы. Право на подписание Соглашения делегируется министру экономики Абхазии, заметил глава МИД.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210325/Rossiya-i-Abkhaziya-podpisali-Plan-sotrudnichestva-v-oblasti-kultury-na-2021-god-1032083796.html
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адыгея, абхазия, кабинет министров абхазии
Кабмин Абхазии утвердил проект Соглашения с Республикой Адыгея
14:36 01.03.2022 (обновлено: 14:37 01.03.2022) Подписаться на
Соглашение предполагает реализацию программ и проектов в области промышленности, агропромышленного комплекса, торговли, науки и культуры.
СУХУМ, 1 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабмин Абхазии принял постановление о проведении переговоров и о подписании Соглашения между Кабинетом министров Абхазии и Кабинетом министров Адыгеи о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном, социально-культурном и экологическом сотрудничестве.
"Мы с российскими коллегами часто отмечаем важность развития наших отношений с субъектами Российской Федерации, эта тема, которая обретает особую актуальность в связи с разворачивающейся сложной международной обстановкой. Тема взаимодействия с субъектами России имеет дополнительную перспективу в связи с тем, что происходит в мире", – сказал министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.
Проект соглашения с Республикой Адыгея предполагается комплексный подход для реализации программ и проектов по ключевым сферам взаимодействия – промышленность, агропромышленный комплекс, торговля, наука, культура, сообщил он.
"Проектом Соглашения с Республикой Адыгея предполагается создание благоприятных условий для реализации этих проектов, прямая связь между хозяйствующими субъектами и профильными ведомствами, обмен информацией", – сказал Ардзинба.
Сотрудничество между сторонами осуществляется в соответствии с планом мероприятий на 2022-2024 годы. Право на подписание Соглашения делегируется министру экономики Абхазии, заметил глава МИД.