https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/kabmin-abkhazii-utverdil-proekt-soglasheniya-s-respublikoy-adygeya-1037866605.html

Кабмин Абхазии утвердил проект Соглашения с Республикой Адыгея

Кабмин Абхазии утвердил проект Соглашения с Республикой Адыгея

Соглашение предполагает реализацию программ и проектов в области промышленности, агропромышленного комплекса, торговли, науки и культуры. 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T14:36+0300

2022-03-01T14:36+0300

2022-03-01T14:37+0300

в абхазии

адыгея

абхазия

кабинет министров абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/01/1037866498_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0181551918c3832d2d26d2e14173bdde.jpg

СУХУМ, 1 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабмин Абхазии принял постановление о проведении переговоров и о подписании Соглашения между Кабинетом министров Абхазии и Кабинетом министров Адыгеи о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном, социально-культурном и экологическом сотрудничестве.Проект соглашения с Республикой Адыгея предполагается комплексный подход для реализации программ и проектов по ключевым сферам взаимодействия – промышленность, агропромышленный комплекс, торговля, наука, культура, сообщил он."Проектом Соглашения с Республикой Адыгея предполагается создание благоприятных условий для реализации этих проектов, прямая связь между хозяйствующими субъектами и профильными ведомствами, обмен информацией", – сказал Ардзинба.Сотрудничество между сторонами осуществляется в соответствии с планом мероприятий на 2022-2024 годы. Право на подписание Соглашения делегируется министру экономики Абхазии, заметил глава МИД.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210325/Rossiya-i-Abkhaziya-podpisali-Plan-sotrudnichestva-v-oblasti-kultury-na-2021-god-1032083796.html

адыгея

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

адыгея, абхазия, кабинет министров абхазии