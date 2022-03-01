https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/kitay-prizval-ssha-prekratit-ofitsialnye-kontakty-s-tayvanem-1037861804.html
Китай призвал США прекратить официальные контакты с Тайванем
Китай призвал США прекратить официальные контакты с Тайванем
Неофициальная делегация США во главе с бывшим главой комитета начальников штабов ВС США Майклом Малленом прибывает на Тайвань во вторник с двухдневным визитом. 01.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-01T12:40+0300
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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Китай призывает США прекратить любые официальные контакты с Тайванем, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Ванп Вэньбиня.Прибывшая во вторник на Тайвань американская делегация намерена в среду провести встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, в рамках которой будут обсуждаться вопросы сотрудничества Вашингтона и Тайбэя, а также региональный мир и стабильность.По его словам, "Китай призывает США соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех американо-китайских совместных коммюнике, прекратить любые официальные контакты США и Тайваня, проявлять осторожность в вопросах, связанных с Тайванем, чтобы не нанести еще более серьезный ущерб китайско-американским отношениям, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/pustye-mechtaniya-zapada-emu-nuzhna-rossiya-protiv-kitaya-1037292664.html
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китай, сша, тайвань, политика
Китай призвал США прекратить официальные контакты с Тайванем
12:40 01.03.2022 (обновлено: 13:00 01.03.2022) Подписаться на
Неофициальная делегация США во главе с бывшим главой комитета начальников штабов ВС США Майклом Малленом прибывает на Тайвань во вторник с двухдневным визитом.
СУХУМ, 1 мар – Sputnik
. Китай призывает США прекратить любые официальные контакты с Тайванем, пишет РИА Новости
со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Ванп Вэньбиня.
Прибывшая во вторник на Тайвань американская делегация намерена в среду провести встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, в рамках которой будут обсуждаться вопросы сотрудничества Вашингтона и Тайбэя, а также региональный мир и стабильность.
"Решимость и воля китайского народа защищать государственный суверенитет и территориальную целостность непоколебимы. Кого бы США не отправили продемонстрировать так называемую поддержку Тайваню, это все напрасные усилия", – заявил Вэньбинь.
По его словам, "Китай призывает США соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех американо-китайских совместных коммюнике, прекратить любые официальные контакты США и Тайваня, проявлять осторожность в вопросах, связанных с Тайванем, чтобы не нанести еще более серьезный ущерб китайско-американским отношениям, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.