https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/kitay-prizval-ssha-prekratit-ofitsialnye-kontakty-s-tayvanem-1037861804.html

Китай призвал США прекратить официальные контакты с Тайванем

Китай призвал США прекратить официальные контакты с Тайванем

Неофициальная делегация США во главе с бывшим главой комитета начальников штабов ВС США Майклом Малленом прибывает на Тайвань во вторник с двухдневным визитом. 01.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Китай призывает США прекратить любые официальные контакты с Тайванем, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Ванп Вэньбиня.Прибывшая во вторник на Тайвань американская делегация намерена в среду провести встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, в рамках которой будут обсуждаться вопросы сотрудничества Вашингтона и Тайбэя, а также региональный мир и стабильность.По его словам, "Китай призывает США соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех американо-китайских совместных коммюнике, прекратить любые официальные контакты США и Тайваня, проявлять осторожность в вопросах, связанных с Тайванем, чтобы не нанести еще более серьезный ущерб китайско-американским отношениям, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/pustye-mechtaniya-zapada-emu-nuzhna-rossiya-protiv-kitaya-1037292664.html

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китай, сша, тайвань, политика