https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/konsulskiy-otdel-posolstva-rossii-v-abkhazii-opublikoval-grafik-raboty-7-i-8-marta-1037871024.html

Консульский отдел Посольства России в Абхазии опубликовал график работы 7 и 8 марта

Консульский отдел Посольства России в Абхазии опубликовал график работы 7 и 8 марта

В Абхазии 8 марта объявлен праздничным нерабочим днем. 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T17:21+0300

2022-03-01T17:21+0300

2022-03-01T17:35+0300

посольство рф в абхазии

абхазия

в абхазии

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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Абхазии будет осуществлять прием граждан 5 марта только по срочным вопросам, 7 и 8 марта в связи с праздничными днями прием производиться не будет. Об этом сообщается на странице Посольства в Facebook. Для получения нового документа необходимо предъявить имеющийся загранпаспорт.Консульский отдел в Гагре расположен в районном отделении милиции.В экстренных случаях просьба обращаться по телефону 226-03-91 или по электронной почте rusembsukhum@mail.ru.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

посольство рф в абхазии, абхазия