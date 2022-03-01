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Консульский отдел Посольства России в Абхазии опубликовал график работы 7 и 8 марта
Консульский отдел Посольства России в Абхазии опубликовал график работы 7 и 8 марта
В Абхазии 8 марта объявлен праздничным нерабочим днем. 01.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-01T17:21+0300
2022-03-01T17:21+0300
2022-03-01T17:35+0300
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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Абхазии будет осуществлять прием граждан 5 марта только по срочным вопросам, 7 и 8 марта в связи с праздничными днями прием производиться не будет. Об этом сообщается на странице Посольства в Facebook. Для получения нового документа необходимо предъявить имеющийся загранпаспорт.Консульский отдел в Гагре расположен в районном отделении милиции.В экстренных случаях просьба обращаться по телефону 226-03-91 или по электронной почте rusembsukhum@mail.ru.
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посольство рф в абхазии, абхазия
Консульский отдел Посольства России в Абхазии опубликовал график работы 7 и 8 марта
17:21 01.03.2022 (обновлено: 17:35 01.03.2022) Подписаться на
В Абхазии 8 марта объявлен праздничным нерабочим днем.
СУХУМ, 1 мар – Sputnik
. Консульский отдел Посольства России в Абхазии будет осуществлять прием граждан 5 марта только по срочным вопросам, 7 и 8 марта в связи с праздничными днями прием производиться не будет. Об этом сообщается
на странице Посольства в Facebook.
В Посольстве также сообщают, что 5 марта с 10:00 до 14:00 в консульском пункте в Гагре будет производиться выдача готовых российских загранпаспортов.
Для получения нового документа необходимо предъявить имеющийся загранпаспорт.
Консульский отдел в Гагре расположен в районном отделении милиции.
В экстренных случаях просьба обращаться по телефону 226-03-91 или по электронной почте rusembsukhum@mail.ru.