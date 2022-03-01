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Мексика не присоединится к санкциям против России
Мексика не присоединится к санкциям против России
В Мексике подчеркнули, что не хотят быть сторонами конфликта, так как это противоречит внешнеполитической сдержанности, которая должна сохраняться. 01.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-01T18:36+0300
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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Правительство Мексики не присоединится к санкциям и намерено сохранить хорошие отношения с российским правительством, пишет РИА Новости со ссылкой на президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.Мексиканский президент отметил, что хотел бы сохранить возможность диалога со сторонами конфликта на Украине.
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мексика, россия, санкции, украина

Мексика не присоединится к санкциям против России

18:36 01.03.2022
© AFP 2022 / HANDOUTПрезидент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор - Sputnik Абхазия, 1920, 01.03.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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В Мексике подчеркнули, что не хотят быть сторонами конфликта, так как это противоречит внешнеполитической сдержанности, которая должна сохраняться.
СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Правительство Мексики не присоединится к санкциям и намерено сохранить хорошие отношения с российским правительством, пишет РИА Новости со ссылкой на президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
"Мы не будем принимать никаких карательных мер экономического типа, потому что хотим сохранить хорошие отношения со всеми правительствами", - сказал политик в ходе пресс-конференции в Национальном дворце.
Мексиканский президент отметил, что хотел бы сохранить возможность диалога со сторонами конфликта на Украине.
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