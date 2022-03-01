https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/meksika-ne-prisoedinitsya-k-sanktsiyam-protiv-rossii-1037874661.html

Мексика не присоединится к санкциям против России

Мексика не присоединится к санкциям против России

В Мексике подчеркнули, что не хотят быть сторонами конфликта, так как это противоречит внешнеполитической сдержанности, которая должна сохраняться. 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T18:36+0300

2022-03-01T18:36+0300

2022-03-01T18:36+0300

мексика

россия

санкции

украина

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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Правительство Мексики не присоединится к санкциям и намерено сохранить хорошие отношения с российским правительством, пишет РИА Новости со ссылкой на президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.Мексиканский президент отметил, что хотел бы сохранить возможность диалога со сторонами конфликта на Украине.

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мексика, россия, санкции, украина