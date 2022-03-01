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https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/myunkhenskiy-filarmonicheskiy-orkestr-uvolil-gergieva-1037861063.html
Мюнхенский филармонический оркестр уволил Гергиева
Мюнхенский филармонический оркестр уволил Гергиева
Гергиев возглавляет Мюнхенский филармонический оркестр с осени 2015 года. 01.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Мюнхенский филармонический оркестр уволил Гергиева, которого ранее просили занять четкую позицию по отношению к действиям России на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на DPA.Ранее Парижская филармония отменила концерты российского дирижера Валерия Гергиева в апреле.
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культура, санкции, россия, в мире

Мюнхенский филармонический оркестр уволил Гергиева

12:24 01.03.2022 (обновлено: 12:32 01.03.2022)
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
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© Sputnik / Алексей Дружинин
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Гергиев возглавляет Мюнхенский филармонический оркестр с осени 2015 года.
СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Мюнхенский филармонический оркестр уволил Гергиева, которого ранее просили занять четкую позицию по отношению к действиям России на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на DPA.

В прошлую пятницу Райтер заявлял, что если российский музыкант "не обозначит свою позицию к понедельнику, то он не сможет оставаться главным дирижером" филармонии.

Ранее Парижская филармония отменила концерты российского дирижера Валерия Гергиева в апреле.
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