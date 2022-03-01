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Мюнхенский филармонический оркестр уволил Гергиева
Мюнхенский филармонический оркестр уволил Гергиева
Гергиев возглавляет Мюнхенский филармонический оркестр с осени 2015 года. 01.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-01T12:24+0300
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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Мюнхенский филармонический оркестр уволил Гергиева, которого ранее просили занять четкую позицию по отношению к действиям России на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на DPA.Ранее Парижская филармония отменила концерты российского дирижера Валерия Гергиева в апреле.
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культура, санкции, россия, в мире
Мюнхенский филармонический оркестр уволил Гергиева
12:24 01.03.2022 (обновлено: 12:32 01.03.2022) Подписаться на
Гергиев возглавляет Мюнхенский филармонический оркестр с осени 2015 года.
СУХУМ, 1 мар – Sputnik.
Мюнхенский филармонический оркестр уволил Гергиева, которого ранее просили занять четкую позицию по отношению к действиям России на Украине, пишет РИА Новости
со ссылкой на DPA.
В прошлую пятницу Райтер заявлял, что если российский музыкант "не обозначит свою позицию к понедельнику, то он не сможет оставаться главным дирижером" филармонии.
Ранее Парижская филармония отменила концерты российского дирижера Валерия Гергиева в апреле.