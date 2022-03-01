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Памятники летчикам Великой Отечественной войны восстановили в Абхазии

Памятники летчикам Великой Отечественной войны восстановили в Абхазии

Государственный музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба и Союз российских соотечественников Абхазии при организационной поддержке администрации Сухумского... 01.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Открытие отреставрированного захоронения двух советских летчиков, павших при исполнении воинского долга – лейтенанта Евгения Доброва и капитана Алексея Гончарова, состоялось в селе Нижняя Эшера 28 февраля, сообщил Sputnik заместитель директора музея Боевой Славы имени Ардзинба Николай Медвенский.Перед началом торжественно-траурной церемонии участники мероприятия – сотрудники музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба, члены Союза Российских соотечественников Абхазии, летчики ВВС республики, представители Республиканского Совета войны, труда и вооруженных сил, администрации Сухумского района, возложили цветы к могиле первого президента Владислава Ардзинба. Затем они направились к расположенному неподалеку воинскому захоронению Евгения Доброва и Алексея Гончарова, к которому также возложили цветы и венки.Приветствуя собравшихся, заместитель директора музея Боевой Славы Николай Медвенский подчеркнул, что коллектив музея под руководством Героя Абхазии Мзии Бейя на протяжении ряда лет ведет работу по увековечению памяти павших при защите Отечества. Поэтому музей с радостью поддержал инициативу Союза российских соотечественников по проведению ремонтно-восстановительных работ на могиле советских летчиков в селе Нижняя Эшера.В течение недели была заменена ограда, залит новый фундамент, обновлены плиты, подсыпан гравий, облагорожена территория, прилегающая к захоронению. Николай Медвенский выразил надежду, что учащиеся нижнеэшерской средней школы, следуя доброй советской традиции, возьмут на себя шефство над объектом и будут поддерживать его в надлежащем виде.Евгений Добров с октября 1939 года был летчиком-инструктором Батайской военной авиашколы имени Серова Северо-Кавказского военного округа. С1942 года стал командиром звена. В том же году приказом командования Закавказского фронта произведен в лейтенанты и назначен военным комиссаром второй эскадрильи 68-го истребительного авиационного полка (впоследствии – 5-й эскадрильи 975-го истребительного авиационного полка).21 сентября 1942 года эскадрилья вылетела на штурмовку войск противника. Самолет Доброва был подбит немецкой зенитной артиллерией, но раненый летчик сумел приземлиться на ровной местности. Однако он скончался от полученных ранений.Алексей Гончаров - советский летчик-истребитель, ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, сражался в рядах 812-го истребительного авиационного полка 265-й истребительной авиадивизии. Был награжден медалью "За взятие Берлина". Опытный летчик, после окончания войны остался в армии. Его часть базировалась на аэродроме в селе Нижняя Эшера. В 1953 году погиб в результате авиакатастрофы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210712/Sokhranit-pamyat-v-Sputnik-rasskazali-o-rabote-organizatsii-Abkhazpoisk-1032823962.html

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