https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/patsient-s-covid-19-skonchalsya-v-sukhumskoy-infektsionnoy-bolnitse-1037880723.html

Пациент с COVID-19 скончался в Сухумской инфекционной больнице

Пациент с COVID-19 скончался в Сухумской инфекционной больнице

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 52036 человек. Зарегистрировано 652 летальных случая. Выздоровели 45687... 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T23:06+0300

2022-03-01T23:06+0300

2022-03-01T23:06+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

мировая пандемия коронавируса covid-19

медицина

абхазия

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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Пациент с коронавирусом 89 лет скончался в Сухумской инфекционной больнице, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 40 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ – 26, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 3 пациента.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия