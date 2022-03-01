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Пациент с COVID-19 скончался в Сухумской инфекционной больнице
Пациент с COVID-19 скончался в Сухумской инфекционной больнице
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 52036 человек. Зарегистрировано 652 летальных случая. Выздоровели 45687... 01.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-01T23:06+0300
2022-03-01T23:06+0300
2022-03-01T23:06+0300
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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Пациент с коронавирусом 89 лет скончался в Сухумской инфекционной больнице, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 40 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ – 26, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 3 пациента.
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мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия
Пациент с COVID-19 скончался в Сухумской инфекционной больнице
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 52036 человек. Зарегистрировано 652 летальных случая. Выздоровели 45687 человек.
СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Пациент с коронавирусом 89 лет скончался в Сухумской инфекционной больнице, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 135 человек из 266 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 40 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ – 26, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 3 пациента.