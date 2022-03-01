https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/pisatel-i-filosof-press-konferentsiya-k-yubileyu-alekseya-gogua-proshla-v-sputnik-1037871158.html

Писатель и философ: пресс-конференция к юбилею Алексея Гогуа прошла в Sputnik

Писатель и философ: пресс-конференция к юбилею Алексея Гогуа прошла в Sputnik

В 2022 году народный писатель Абхазии, лауреат Государственной премии Абхазии имени Д. И. Гулиа по литературе, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени Алексей... 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T18:20+0300

2022-03-01T18:20+0300

2022-03-01T18:27+0300

пресс-центр

абхазия

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101938/53/1019385358_0:317:6017:3701_1920x0_80_0_0_77b46509ac0c3a201447848ed0c1bea7.jpg

Пресс-конференция, посвященная юбилею писателя, состоялась на площадке Sputnik Абхазия во вторник, 1 марта.Сария Кварацхелия, Наала Гумба, Sputnik"В первый день весны мы решили провести пресс-конференцию, приуроченную к юбилею великого нашего писателя Алексея Гогуа. Писателям такого масштаба необходимо посвящать каждый день, это будет фундаментом развития нашей национальный литературы”, – отметила журналист Элеонора Когония, открывая пресс-конференцию.На страже интересов АбхазииАлексей Гогуа не только талантливый писатель, но и видный политический деятель, который стоял у истоков национально-освободительного движения в Абхазии. По словам литератора, поэта Владимира Зантария, в сложные для Абхазии годы, в 1988 году, после образования Форума народного единства встал вопрос, кто его возглавит. И для многих было очевидно, что этим человеком должен стать Алексей Гогуа. Он на тот момент руководил Союзом писателей Абхазии, его хорошо знали в народе."Он (Алексей Гогуа - прим.) отказывался вначале, но в итоге ему пришлось согласиться. Он был не только творческим человеком, политика ему также была близка. Сегодня в основном говорят о его политической деятельности в Форуме, но политикой он занимался и ранее, он и ранее выступал, выражал свою позицию, противостоял шовинистским проявлениям со стороны грузин”, – подчеркнул Зантария и в пример привел историю, которая произошла во время собрания Союза писателей Абхазии, на котором выступил Алексей Гогуа.В выступлении абхазский писатель разоблачил советского журналиста Михаила Степичева, который написал лживую статью о грузино-абхазском противостоянии в газете "Правда". После этой статьи, как отмечает Зантария, многие в Абхазии упали духом, и никто не знал, кто бы мог дать достойный ответ журналисту.Поэт отмечает, что несмотря на давление со стороны КГБ, Алексей вместе со своими единомышленниками не боялся говорить правду об Абхазии. Он выступал на народных сборах, участвовал во всех политических событиях страны.“Что и говорить, все это, конечно, не могло не отразиться на творчестве писателя. Но он видел, что другого выхода нет. И этот груз многие годы лежал на его плечах", – добавил Зантария.Философия творчества"Слава богу!" (Анцәа иџьшьоуп! - прим.) – так поэт Дмитрий Габелия назвал свое эссе, посвященное жизни и творчеству Алексея Ночевича."Юбилей народного писателя – большое событие как для тех, кто читал его произведения, так и для тех, кто еще не знаком с его творчеством. Алексей Гогуа написал удивительные произведения. Он открыл для нас мир слов, наполненный любовью и добротой", – подчеркнул Габелия.Участники конференции отметили, что невозможно перепутать язык и философию Алексея Гогуа.Литературовед Вячеслав Бигвава подключился к пресс-конференции в онлайн формате. Он причислил Алексея Гогуа к плеяде великих писателей не только Абхазии, но и всего мира."Творчество Алексея Гогуа – бесценный подарок для национальной культуры. Сколько бы ты ни читал его произведения, с каждым разом открываются новые смыслы", – сказал Бигвава.Творчество Алексея Гогуа настолько художественно, что его романы или повести могли бы лечь в основу театрального произведения. Как отметила режиссер Абхазского драмтеатра Мадина Аргун, у нее в планах поставить спектакль по повести "Елана".На пресс-конференции внук писателя, дипломат Кан Тания поблагодарил организаторов и участников встречи."Хочу поблагодарить организаторов пресс-конференции, информационное агентство Sputnik Абхазия. Хочу поблагодарить от лица всей нашей семьи за поздравления в адрес моего деда", – добавил он.15 марта 1932 года родился народный писатель Абхазии, лауреат Государственной премии Абхазии имени Дмитрия Гулиа по литературе, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени Алексей Гогуа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20200210/Taniya-o-sbornike-Gogua-Vkus-molnii-podarok-ot-semi-pisatelya-v-den-ego-rozhdeniya-1029423690.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20170925/asdu-i-miss-mira-v-sputnik-proshla-prezentaciya-romana-alekseya-gogua-1021951749.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, культура