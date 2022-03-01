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Писатель Лазарев о событиях на Украине: в основе лежит война США и России

Писатель Лазарев о событиях на Украине: в основе лежит война США и России

США оказались на пороге экономического коллапса и, чтобы отсрочить его, использовали Украину в глобальном противостоянии с главным конкурентом – Россией... 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T14:59+0300

2022-03-01T14:59+0300

2022-03-01T14:59+0300

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Писатель Лазарев о событиях на Украине: в основе лежит война США и России Писатель Лазарев о событиях на Украине: в основе лежит война США и России

На более глобальном уровне речь идет не о конфликте России с Украиной, а о войне с США, полагает писатель. "Есть конкуренция за выживание, а Украина – это разменная монета, поскольку она является колонией США, говорить о самостоятельности сложно, такой колонией в значительной степени еще недавно была сама Россия", – рассуждает Лазарев."В чем суть конфликта США и России? Это лежит в основе происходящих событий. США живут в восемь раз лучше, чем должны жить реально, за счет печатного станка и доллара, пока Штаты печатают доллар, они будут всегда правы, и их всегда будут уважать. И вот это поклонение благополучию и деньгам сказывается на психологии, и 30 триллионов долларов госдолга – это уже неподъемная ноша. Экономика США может войти в коллапс, и по оценкам специалистов осталось буквально полгода - год, несколько лет в лучшем случае", – говорит Лазарев.Единственный шанс выживания для США – это подмять под себя весь мир и продолжать высасывать из него все соки, таланты и деньги, но для этого нужно устранить главного конкурента – Россию, которая в военном отношении не уступает и даже превосходит Штаты, а Китай не сможет и недели выстоять, и США это понимают, отмечает эксперт."Многие не могут ответить на вопрос, зачем Януковича сместили, хотя оставалось несколько месяцев до прекращения его деятельности. Все достаточно просто – США нужен был Севастополь – всепогодный порт, потеряв который, Россия была обречена на проигрыш и дальнейшую ликвидацию", – сказал Лазарев.Проблема с Севастополем – это активность Америки, планы были простые – захватить Севастополь, затем максимально подвергнуть репрессиям русское население, чтобы люди покидали Украину, и усилить конфликт между Украиной и Россией в надежде, что Россия увязнет и проиграет политически и экономически. С этого и начинается история конфликта России и Украины, поясняет писатель."Президент России заявил, что, если в Харькове будут установлены ракетные комплексы, подлетное время до Москвы - три минуты, это ситуация близкая к катастрофе, и она грозит уничтожением России. Неоднократные просьбы и заявления затормозить этот процесс наталкивались на решительный отказ", – отмечает Лазарев.Израиль бомбит объекты в Иране, потому что считает, что они могут угрожать ему. Америка бомбит Ирак и другие страны, потому что считает, что они ущемляют ее интересы. Россия должна защищаться, чтобы выжить, в этом логика России вполне понятна, полагает писатель."Дело не в Украине, а в том, что НАТО и Америка хотят подвести максимально вооруженные силы к границам, а потом, когда этих сил будет переизбыток, начать массовую бомбардировку и уничтожение России", – считает Лазарев.

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