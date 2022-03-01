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Пицунда попала в десятку популярных направлений для отдыха в мае
Пицунда попала в десятку популярных направлений для отдыха в мае
Сайт бронирования жилья Tvil.ru определил, в каких направлениях россияне больше всего бронируют коттеджи для отдыха в мае. 01.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Пицунда попала в десятку направлений, где туристы бронируют коттеджи на майские праздники, пишет портал Tvil.ru.При этом, дешевле всего арендовать коттеджи в Пицунде, дороже — в Санкт-Петербурге.По статистике Tvil.ru, туристы бронируют коттеджи на май от 1 до 15 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 32 тысяч рублей в сутки. Больше всего бронируют коттеджи семьи — 35,67%, пары и компании — 23,57% и 24,84% соответственно. Список составлен на основании данных бронирований коттеджей туристами с 1 по 31 мая 2022 года.
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отдых в абхазии, пицунда, туристы

Пицунда попала в десятку популярных направлений для отдыха в мае

09:28 01.03.2022 (обновлено: 10:18 01.03.2022)
© SputnikПицунда
Пицунда - Sputnik Абхазия, 1920, 01.03.2022
© Sputnik
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Сайт бронирования жилья Tvil.ru определил, в каких направлениях россияне больше всего бронируют коттеджи для отдыха в мае.
СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Пицунда попала в десятку направлений, где туристы бронируют коттеджи на майские праздники, пишет портал Tvil.ru.
В рейтинг также вошли Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Углич, Лахденпохья, Манжерок, Банное, Абрамцево, Андреаполь.
При этом, дешевле всего арендовать коттеджи в Пицунде, дороже — в Санкт-Петербурге.
По статистике Tvil.ru, туристы бронируют коттеджи на май от 1 до 15 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 32 тысяч рублей в сутки. Больше всего бронируют коттеджи семьи — 35,67%, пары и компании — 23,57% и 24,84% соответственно.
Десять популярных направлений для бронирования коттеджей на майские праздники

Город

Средняя стоимость жилья в сутки

Средняя продолжительность отдыха

Ялта

4182 рубля

9,6ночи

Сочи

8665 рублей

15,8 ночи

Лахденпохья

6917 рублей

3 ночи

Банное

6193 рубля

3,5 ночи

Углич

6900 рублей

2 ночи

Манжерок

10000 рублей

6 ночей

Абрамцево

4500 рублей

8 ночей

Пицунда

1456 рублей

9 ночей

Санкт-Петербург

32000 рублей

1 ночь

Андреаполь

2800 рублей

5 ночей

Список составлен на основании данных бронирований коттеджей туристами с 1 по 31 мая 2022 года.
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