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Пицунда попала в десятку популярных направлений для отдыха в мае
Пицунда попала в десятку популярных направлений для отдыха в мае
Сайт бронирования жилья Tvil.ru определил, в каких направлениях россияне больше всего бронируют коттеджи для отдыха в мае. 01.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-01T09:28+0300
2022-03-01T09:28+0300
2022-03-01T10:18+0300
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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Пицунда попала в десятку направлений, где туристы бронируют коттеджи на майские праздники, пишет портал Tvil.ru.При этом, дешевле всего арендовать коттеджи в Пицунде, дороже — в Санкт-Петербурге.По статистике Tvil.ru, туристы бронируют коттеджи на май от 1 до 15 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 32 тысяч рублей в сутки. Больше всего бронируют коттеджи семьи — 35,67%, пары и компании — 23,57% и 24,84% соответственно. Список составлен на основании данных бронирований коттеджей туристами с 1 по 31 мая 2022 года.
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отдых в абхазии, пицунда, туристы
Пицунда попала в десятку популярных направлений для отдыха в мае
09:28 01.03.2022 (обновлено: 10:18 01.03.2022) Подписаться на
Сайт бронирования жилья Tvil.ru определил, в каких направлениях россияне больше всего бронируют коттеджи для отдыха в мае.
СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Пицунда попала в десятку направлений, где туристы бронируют коттеджи на майские праздники, пишет портал Tvil.ru.
В рейтинг также вошли Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Углич, Лахденпохья, Манжерок, Банное, Абрамцево, Андреаполь.
При этом, дешевле всего арендовать коттеджи в Пицунде, дороже — в Санкт-Петербурге.
По статистике Tvil.ru, туристы бронируют коттеджи на май от 1 до 15 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 32 тысяч рублей в сутки. Больше всего бронируют коттеджи семьи — 35,67%, пары и компании — 23,57% и 24,84% соответственно.
Десять популярных направлений для бронирования коттеджей на майские праздники
Город
Средняя стоимость жилья в сутки
Средняя продолжительность отдыха
Ялта
4182 рубля
9,6ночи
Сочи
8665 рублей
15,8 ночи
Лахденпохья
6917 рублей
3 ночи
Банное
6193 рубля
3,5 ночи
Углич
6900 рублей
2 ночи
Манжерок
10000 рублей
6 ночей
Абрамцево
4500 рублей
8 ночей
Пицунда
1456 рублей
9 ночей
Санкт-Петербург
32000 рублей
1 ночь
Андреаполь
2800 рублей
5 ночей
Список составлен на основании данных бронирований коттеджей туристами с 1 по 31 мая 2022 года.