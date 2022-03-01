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Пицунда попала в десятку популярных направлений для отдыха в мае

Пицунда попала в десятку популярных направлений для отдыха в мае

Сайт бронирования жилья Tvil.ru определил, в каких направлениях россияне больше всего бронируют коттеджи для отдыха в мае. 01.03.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

отдых в абхазии

пицунда

туристы

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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Пицунда попала в десятку направлений, где туристы бронируют коттеджи на майские праздники, пишет портал Tvil.ru.При этом, дешевле всего арендовать коттеджи в Пицунде, дороже — в Санкт-Петербурге.По статистике Tvil.ru, туристы бронируют коттеджи на май от 1 до 15 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 32 тысяч рублей в сутки. Больше всего бронируют коттеджи семьи — 35,67%, пары и компании — 23,57% и 24,84% соответственно. Список составлен на основании данных бронирований коттеджей туристами с 1 по 31 мая 2022 года.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

отдых в абхазии, пицунда, туристы