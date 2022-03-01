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Правительство запускает портал "Объясняем.РФ"
Правительство запускает портал "Объясняем.РФ"
Ресурс будет работать по аналогии с порталом "Стопкоронавирус.РФ", запущенным с начала пандемии COVID-19. 01.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-01T17:29+0300
2022-03-01T17:29+0300
2022-03-01T17:34+0300
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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Правительство России запускает портал Объясняем.РФ в качестве источника достоверной информации по актуальным вопросам, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."Правительству важно донести до людей актуальную и достоверную информацию. <…> Новый портал станет источником проверенной, официальной и, что очень важно, оперативной информации, которая будет обновляться в режиме реального времени", — сказал он.На ресурсе разместят ответы на самые актуальные вопросы, собранные из соцсетей в каждом регионе, — от транспортного сообщения до финансовой стабильности и работы учебных заведений.По словам Чернышенко, мониторинг поступающих вопросов будет вестись постоянно, а ответы будут формироваться максимально оперативно.
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, правительство, общество
Правительство запускает портал "Объясняем.РФ"
17:29 01.03.2022 (обновлено: 17:34 01.03.2022) Подписаться на
Ресурс будет работать по аналогии с порталом "Стопкоронавирус.РФ", запущенным с начала пандемии COVID-19.
СУХУМ, 1 мар – Sputnik.
Правительство России запускает портал Объясняем.РФ
в качестве источника достоверной информации по актуальным вопросам, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Правительству важно донести до людей актуальную и достоверную информацию. <…> Новый портал станет источником проверенной, официальной и, что очень важно, оперативной информации, которая будет обновляться в режиме реального времени", — сказал он.
На ресурсе разместят ответы на самые актуальные вопросы, собранные из соцсетей в каждом регионе, — от транспортного сообщения до финансовой стабильности и работы учебных заведений.
Каждый гражданин сможет направить свои вопросы по текущей ситуации в стране через форму обратной связи через страницы "Объясняем.РФ" в социальных сетях: в Telegram, "ВКонтакте", "Одноклассниках" и Viber.
По словам Чернышенко, мониторинг поступающих вопросов будет вестись постоянно, а ответы будут формироваться максимально оперативно.