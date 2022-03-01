https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/pravitelstvo-zapuskaet-portal-obyasnyaemrf-1037871886.html

Правительство запускает портал "Объясняем.РФ"

Правительство запускает портал "Объясняем.РФ"

Ресурс будет работать по аналогии с порталом "Стопкоронавирус.РФ", запущенным с начала пандемии COVID-19. 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T17:29+0300

2022-03-01T17:29+0300

2022-03-01T17:34+0300

россия

правительство

общество

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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Правительство России запускает портал Объясняем.РФ в качестве источника достоверной информации по актуальным вопросам, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."Правительству важно донести до людей актуальную и достоверную информацию. <…> Новый портал станет источником проверенной, официальной и, что очень важно, оперативной информации, которая будет обновляться в режиме реального времени", — сказал он.На ресурсе разместят ответы на самые актуальные вопросы, собранные из соцсетей в каждом регионе, — от транспортного сообщения до финансовой стабильности и работы учебных заведений.По словам Чернышенко, мониторинг поступающих вопросов будет вестись постоянно, а ответы будут формироваться максимально оперативно.

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россия, правительство, общество