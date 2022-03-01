https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/sredstva-pvo-privedeny-v-gotovnost-v-belorussii--1037860269.html
Средства ПВО приведены в готовность в Белоруссии
Средства ПВО приведены в готовность в Белоруссии
Глава Белоруссии подчеркивает, что страна не принимает и далее не планирует участвовать в специальной операции России на Украине. 01.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-01T11:47+0300
2022-03-01T11:47+0300
2022-03-01T12:04+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
белоруссия
украина
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/11/1036758719_0:35:3067:1760_1920x0_80_0_0_fc44cdd72dd922865ce5304c0a48614e.jpg
СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране приведены в готовность средства ПВО, чтобы не допустить ударов в спину российским силам, сообщает Sputnik Беларусь.Президент Белоруссии также отметил, что если бы не Россия, ракеты прилетели бы в Гомель и Мозырь.Лукашенко подчеркнул, что провокации от западных партнеров ожидаются в постоянном режиме – "то в политике, то в экономике, то в военной сфере".
россия
белоруссия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/11/1036758719_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_df580b27613ae2b2e9937262cbf4c27c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, белоруссия, украина, политика
Средства ПВО приведены в готовность в Белоруссии
11:47 01.03.2022 (обновлено: 12:04 01.03.2022) Подписаться на
Глава Белоруссии подчеркивает, что страна не принимает и далее не планирует участвовать в специальной операции России на Украине.
СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране приведены в готовность средства ПВО, чтобы не допустить ударов в спину российским силам, сообщает Sputnik Беларусь.
"Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы еще пятью батальонами", – сказал он на заседании белорусского совбеза.
Президент Белоруссии также отметил, что если бы не Россия, ракеты прилетели бы в Гомель и Мозырь.
Лукашенко подчеркнул, что провокации от западных партнеров ожидаются в постоянном режиме – "то в политике, то в экономике, то в военной сфере".