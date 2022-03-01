https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/sredstva-pvo-privedeny-v-gotovnost-v-belorussii--1037860269.html

Средства ПВО приведены в готовность в Белоруссии

Средства ПВО приведены в готовность в Белоруссии

Глава Белоруссии подчеркивает, что страна не принимает и далее не планирует участвовать в специальной операции России на Украине. 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T11:47+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране приведены в готовность средства ПВО, чтобы не допустить ударов в спину российским силам, сообщает Sputnik Беларусь.Президент Белоруссии также отметил, что если бы не Россия, ракеты прилетели бы в Гомель и Мозырь.Лукашенко подчеркнул, что провокации от западных партнеров ожидаются в постоянном режиме – "то в политике, то в экономике, то в военной сфере".

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