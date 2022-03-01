https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/turbaza-mukba-i-nikolskaya-ob-izmeneniyakh-na-turisticheskom-rynke-iz-za-sobytiy-v-mire--1037864986.html

Турбаза: Мукба и Никольская об изменениях на туристическом рынке из-за событий в мире

Турбаза: Мукба и Никольская об изменениях на туристическом рынке из-за событий в мире

О том, как будет функционировать турбизнес в связи с изменившейся международной ситуацией в эфире радио Sputnik рассказали аналитик Адамур Мукба и доцент... 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T18:49+0300

2022-03-01T18:49+0300

2022-03-01T18:49+0300

радио

турбаза

туризм

санкции

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Турбаза: Муба и Никольская об изменениях на туристическом рынке из-за событий в мире Турбаза: Муба и Никольская об изменениях на туристическом рынке из-за событий в мире

Никольская проинформировала о том, что сейчас происходит в турсфере, рассказала, насколько будет ощутим урон от санкций Запада."Основная проблема сейчас – вернуть туристов из стран Европы. С этим, конечно, связаны отказы от бронирования в те города, близкие к военным действиям. В основном затронут интервал как март и майские праздники. Что касается летних поездок, сейчас пока не спешат отменять бронирование, и есть надежда на то, что летний отдых будет активно развиваться, и в приоритете в том числе направление отдыха для россиян находится и сама Абхазия", – сказала Никольская.Мукба рассказал о динамике бронирования в Абхазии в этот период."Динамика бронирования поменялась в худшую сторону. Но мы очень рассчитываем на то, что в целом на летнем сезоне эта ситуация не отразится сильно негативно, и что все эти вопросы, связанные с "полетной программой", будут разрешены", – отметил Мукба.Собеседники рассказали, какие мероприятия предусмотрены для привлечения туристов в отсутствие полетов, есть ли положительные моменты в данной ситуации для развития туризма в России.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

турбаза, туризм, санкции, аудио