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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/v-rezhime-realnogo-vremeni-spetsoperatsiya-z-na-ukraine-1037867908.html
В режиме реального времени: спецоперация Z на Украине
В режиме реального времени: спецоперация Z на Украине
Новости военной спецоперации на Украине. Видео RT с мест событий, эксклюзивы от военных корреспондентов, прямые трансляции, комментарии очевидцев и первых лиц. 01.03.2022, Sputnik Абхазия
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Новости военной спецоперации на Украине. Видео RT с мест событий, эксклюзивы от военных корреспондентов, прямые трансляции, комментарии очевидцев и первых лиц.
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В режиме реального времени: спецоперация Z на Украине

16:00 01.03.2022
© Видео RT
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Новости военной спецоперации на Украине. Видео RT с мест событий, эксклюзивы от военных корреспондентов, прямые трансляции, комментарии очевидцев и первых лиц.
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