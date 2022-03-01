https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/v-rezhime-realnogo-vremeni-spetsoperatsiya-z-na-ukraine-1037867908.html
В режиме реального времени: спецоперация Z на Украине
В режиме реального времени: спецоперация Z на Украине
Новости военной спецоперации на Украине. Видео RT с мест событий, эксклюзивы от военных корреспондентов, прямые трансляции, комментарии очевидцев и первых лиц. 01.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-01T16:00+0300
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военная спецоперация рф в донбассе
видео
мультимедиа
россия
днр
лнр
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Новости военной спецоперации на Украине. Видео RT с мест событий, эксклюзивы от военных корреспондентов, прямые трансляции, комментарии очевидцев и первых лиц.
россия
2022
Новости
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видео, мультимедиа, россия, днр, лнр, видео
В режиме реального времени: спецоперация Z на Украине
© Видео RT
Новости военной спецоперации на Украине. Видео RT с мест событий, эксклюзивы от военных корреспондентов, прямые трансляции, комментарии очевидцев и первых лиц.