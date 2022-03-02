https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/bartsits-ob-ekonomicheskikh-sanktsiyakh-ot-zapadnykh-stran-rossiya-ne-budet-stoyat-na-kolenyakh--1037859909.html
Барциц об экономических санкциях от западных стран: Россия не будет стоять на коленях
Барциц об экономических санкциях от западных стран: Россия не будет стоять на коленях
Председатель попечительского совета международного культурно-делового центра Абхазии, член высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Олег Барциц в... 02.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-02T09:57+0300
2022-03-02T09:57+0300
2022-03-02T10:59+0300
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Такие обстоятельства: Барциц о спецоперации России на Украине и экономических санкций от Запада
Такие обстоятельства: Барциц о спецоперации России на Украине и экономических санкций от Запада
По мнению Барциц, в мире происходят глобальные изменения в международной повестке и основным действующим лицом этих изменений является друг Абхазии, партнер, Россия."Россия проводит спецоперацию вынужденно. Россия долго терпела и призывала к разуму как киевский режим, который в результате переворота 2014 года пришел к власти и затем уже был легализован с помощью выборов, так и международное сообщество, в основном англо-саксонский мир, истеблишмент этих стран. Россия неоднократно доводила на различных площадках не только разумность, но и справедливость своих требований", – подчеркнул Барциц.Собеседник Sputnik высказался и по экономическим санкциям от западных стран в ответ на спецоперацию России на Украине."Сейчас мы наблюдаем активный парад принятия жестких экономических санкций в отношение России со стороны западных стран. Я думаю, сейчас серьезный пласт их экспертов, аналитиков, трудятся над тем, как сделать эти санкции наиболее чувствительными для России, чтоб поставить ее экономику в наиболее уязвимое положение. Разумеется, набор всех этих санкций может вызвать тревожные ожидания, и ничего хорошего в этом нет. Однако, такую страну, как Россия, невозможно полностью изолировать. Ни попытки отключить от SWIFT, ни блокировка поставок определенных групп товаров и так далее, не обеспечат того, чтоб Россия стояла в экономическом плане на коленях", – сказал Брациц.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио
Барциц об экономических санкциях от западных стран: Россия не будет стоять на коленях
09:57 02.03.2022 (обновлено: 10:59 02.03.2022) Подписаться на
Председатель попечительского совета международного культурно-делового центра Абхазии, член высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Олег Барциц в эфире радио Sputnik дал оценку ситуации в мире в связи со спецоперацией России на Украине.
По мнению Барциц, в мире происходят глобальные изменения в международной повестке и основным действующим лицом этих изменений является друг Абхазии, партнер, Россия.
"Россия проводит спецоперацию вынужденно. Россия долго терпела и призывала к разуму как киевский режим, который в результате переворота 2014 года пришел к власти и затем уже был легализован с помощью выборов, так и международное сообщество, в основном англо-саксонский мир, истеблишмент этих стран. Россия неоднократно доводила на различных площадках не только разумность, но и справедливость своих требований", – подчеркнул Барциц.
Собеседник Sputnik высказался и по экономическим санкциям от западных стран в ответ на спецоперацию России на Украине.
"Сейчас мы наблюдаем активный парад принятия жестких экономических санкций в отношение России со стороны западных стран. Я думаю, сейчас серьезный пласт их экспертов, аналитиков, трудятся над тем, как сделать эти санкции наиболее чувствительными для России, чтоб поставить ее экономику в наиболее уязвимое положение. Разумеется, набор всех этих санкций может вызвать тревожные ожидания, и ничего хорошего в этом нет. Однако, такую страну, как Россия, невозможно полностью изолировать. Ни попытки отключить от SWIFT, ни блокировка поставок определенных групп товаров и так далее, не обеспечат того, чтоб Россия стояла в экономическом плане на коленях", – сказал Брациц.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.