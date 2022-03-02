https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-podachi-vody-v-chetverg-3-marta-1037894546.html

Часть Сухума останется без подачи воды в четверг 3 марта

Часть Сухума останется без подачи воды в четверг 3 марта

СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Часть Сухума останется без воды в четверг, 3 марта, сообщает столичный "Водоканал". 02.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-02T15:51+0300

2022-03-02T15:51+0300

2022-03-02T16:10+0300

в абхазии

новости

водоснабжение

сухум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248444_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_66385fbc81d0c2440357d8f6a174e075.jpg

СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Часть Сухума останется без воды в четверг, 3 марта, сообщает столичный "Водоканал".В связи с ремонтом водопровода по улице Квициния с 00:00 до 18:00 будет прекращена подача воды у жителей Турбазы и Кодорского шоссе, говорится в сообщении.Накануне восточные районы Сухума, включая Турбазу, оставались без воды из-за аварии на насосной станции "Келасур", которую устранили вчера.

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, водоснабжение, сухум