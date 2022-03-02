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Часть Сухума останется без подачи воды в четверг 3 марта
Часть Сухума останется без подачи воды в четверг 3 марта
СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Часть Сухума останется без воды в четверг, 3 марта, сообщает столичный "Водоканал". 02.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-02T15:51+0300
2022-03-02T15:51+0300
2022-03-02T16:10+0300
в абхазии
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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Часть Сухума останется без воды в четверг, 3 марта, сообщает столичный "Водоканал".В связи с ремонтом водопровода по улице Квициния с 00:00 до 18:00 будет прекращена подача воды у жителей Турбазы и Кодорского шоссе, говорится в сообщении.Накануне восточные районы Сухума, включая Турбазу, оставались без воды из-за аварии на насосной станции "Келасур", которую устранили вчера.
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новости, водоснабжение, сухум
Часть Сухума останется без подачи воды в четверг 3 марта
15:51 02.03.2022 (обновлено: 16:10 02.03.2022) Подписаться на
СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Часть Сухума останется без воды в четверг, 3 марта, сообщает столичный "Водоканал".
В связи с ремонтом водопровода по улице Квициния с 00:00 до 18:00 будет прекращена подача воды у жителей Турбазы и Кодорского шоссе, говорится в сообщении.
Накануне восточные районы Сухума, включая Турбазу, оставались без воды из-за аварии на насосной станции "Келасур", которую устранили вчера.