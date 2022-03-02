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Германия и НАТО не собираются вмешиваться в события на Украине, заявил Шольц
Германия и НАТО не собираются вмешиваться в события на Украине, заявил Шольц
В ответ на просьбу ДНР и ЛНР о защите Россия начала спецоперацию по демилитаризации Украины 24 февраля, после признания независимости донбасских республик. 02.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-02T14:03+0300
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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия, НАТО и другие страны не планируют военного вмешательства в события на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля с целью "защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по словам президента Владимира Путина, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.При этом Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.К утру 2 марта Народная милиция ЛНР освободила 40 населенных пунктов, военные ДНР заблокировали Мариуполь, областной центр Херсон под контролем российских ВС.
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новости, нато, германия, россия, украина, донбасс, в мире
Германия и НАТО не собираются вмешиваться в события на Украине, заявил Шольц
14:03 02.03.2022 (обновлено: 14:17 02.03.2022) Подписаться на
В ответ на просьбу ДНР и ЛНР о защите Россия начала спецоперацию по демилитаризации Украины 24 февраля, после признания независимости донбасских республик.
СУХУМ, 2 мар – Sputnik.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия, НАТО и другие страны не планируют военного вмешательства в события на Украине. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Мы не будем атаковать военным путем, это верно для НАТО, она не сделает этого, и для остальных, это было бы неправильным в данной ситуации", – сказал Шольц, выступая на пресс-конференции в ходе визита в Израиль вместе с премьер-министром Нафтали Беннетом.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля с целью "защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по словам президента Владимира Путина, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
При этом Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
К утру 2 марта Народная милиция ЛНР освободила 40 населенных пунктов, военные ДНР заблокировали Мариуполь, областной центр Херсон под контролем российских ВС.