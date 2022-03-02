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Германия и НАТО не собираются вмешиваться в события на Украине, заявил Шольц

Германия и НАТО не собираются вмешиваться в события на Украине, заявил Шольц

В ответ на просьбу ДНР и ЛНР о защите Россия начала спецоперацию по демилитаризации Украины 24 февраля, после признания независимости донбасских республик. 02.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-02T14:03+0300

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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия, НАТО и другие страны не планируют военного вмешательства в события на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля с целью "защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по словам президента Владимира Путина, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.При этом Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.К утру 2 марта Народная милиция ЛНР освободила 40 населенных пунктов, военные ДНР заблокировали Мариуполь, областной центр Херсон под контролем российских ВС.

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