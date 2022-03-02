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Мариуполь заблокирован силами ДНР
Мариуполь заблокирован силами ДНР
В ходе спецоперации по защите Донбасса наступление ВС России идет по нескольким направлениям, в настоящее время Киев блокирован с запада. 02.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-02T10:15+0300
2022-03-02T10:15+0300
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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24" заявил о блокировке Мариуполя.Он добавил, что за пару дней станет ясно, как будет развиваться ситуация по Мариуполю, но в любом случае будет идти процесс переговоров."Убеждаем противника сложить оружие, сдаться или выйти из города, чтобы не пострадало гражданское население", – пояснил Басурин.По его прогнозам, в Мариуполе скоро начнется гуманитарная катастрофа – не будет света и питания, и потому нужно сделать все, чтобы люди не пострадали, открыть гуманитарный коридор, дать возможность выйти гражданскому населению."Если есть все-таки сознание нормальное, то они (ВСУ - прим.) дадут выйти из города гражданскому населению, это нам облегчило бы путь. Если нет, то, я думаю, переговоры, но спецоперацию никто не отменял", – заявил он.В среду, 2 марта, начался седьмой день специальной военной операции ВС России и военных республик Донбасса по демилитаризации Украины.
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Мариуполь заблокирован силами ДНР
10:15 02.03.2022 (обновлено: 10:55 02.03.2022) Подписаться на
В ходе спецоперации по защите Донбасса наступление ВС России идет по нескольким направлениям, в настоящее время Киев блокирован с запада.
СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24" заявил о блокировке Мариуполя.
"Все идет, как и планировалось. Мариуполь блокирован. Войска будут дальше двигаться в том направлении, которое нам поможет окончательно прекратить обстрелы жилых кварталов населенных пунктов не только у нас, но и у наших соседей в Луганске", – сказал Басурин.
Он добавил, что за пару дней станет ясно, как будет развиваться ситуация по Мариуполю, но в любом случае будет идти процесс переговоров.
"Убеждаем противника сложить оружие, сдаться или выйти из города, чтобы не пострадало гражданское население", – пояснил Басурин.
По его прогнозам, в Мариуполе скоро начнется гуманитарная катастрофа – не будет света и питания, и потому нужно сделать все, чтобы люди не пострадали, открыть гуманитарный коридор, дать возможность выйти гражданскому населению.
"Если есть все-таки сознание нормальное, то они (ВСУ - прим.) дадут выйти из города гражданскому населению, это нам облегчило бы путь. Если нет, то, я думаю, переговоры, но спецоперацию никто не отменял", – заявил он.
В среду, 2 марта, начался седьмой день специальной военной операции ВС России и военных республик Донбасса по демилитаризации Украины.