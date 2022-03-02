https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/mariupol-blokirovan-zayavili-v-dnr-1037883484.html

Мариуполь заблокирован силами ДНР

Мариуполь заблокирован силами ДНР

В ходе спецоперации по защите Донбасса наступление ВС России идет по нескольким направлениям, в настоящее время Киев блокирован с запада. 02.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-02T10:15+0300

2022-03-02T10:15+0300

2022-03-02T10:55+0300

военная спецоперация рф в донбассе

новости

днр

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/02/1037882764_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ee465ef289d5e83d73e3d65cdfed4210.jpg

СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24" заявил о блокировке Мариуполя.Он добавил, что за пару дней станет ясно, как будет развиваться ситуация по Мариуполю, но в любом случае будет идти процесс переговоров."Убеждаем противника сложить оружие, сдаться или выйти из города, чтобы не пострадало гражданское население", – пояснил Басурин.По его прогнозам, в Мариуполе скоро начнется гуманитарная катастрофа – не будет света и питания, и потому нужно сделать все, чтобы люди не пострадали, открыть гуманитарный коридор, дать возможность выйти гражданскому населению."Если есть все-таки сознание нормальное, то они (ВСУ - прим.) дадут выйти из города гражданскому населению, это нам облегчило бы путь. Если нет, то, я думаю, переговоры, но спецоперацию никто не отменял", – заявил он.В среду, 2 марта, начался седьмой день специальной военной операции ВС России и военных республик Донбасса по демилитаризации Украины.

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, днр, украина, россия