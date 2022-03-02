https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/narodnaya-militsiya-lnr-osvobodila-40-naselennykh-punktov-s-nachala-spetsoperatsii-1037882963.html

Народная милиция ЛНР освободила 40 населенных пунктов с начала спецоперации

Народная милиция ЛНР освободила 40 населенных пунктов с начала спецоперации

В среду, 2 марта, идет седьмой день специальной военной операции ВС России и военных республик Донбасса по демилитаризации Украины. 02.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-02T09:48+0300

2022-03-02T09:48+0300

2022-03-02T10:08+0300

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СУУХМ, 2 мар – Sputnik. Подразделения Народной милиции ЛНР с начала спецоперации по демилитаризации Украины освободили от украинских войск 40 населенных пунктов, сообщает РИА Новости.За текущие сутки ВСУ девять раз открыли огонь по территории ЛНР, обстреляв семь населенных пунктов, – говорится в сообщении Народной милиции ЛНР в Telegram-канале.По данным ведомства, с начала военной операции 34 украинских военных добровольно сложили оружие и перешли на сторону Луганской народной республики, пятерым из них оказывают необходимую медицинскую помощь.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.При этом Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению Минобороны, ничего не угрожает.

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