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Народная милиция ЛНР освободила 40 населенных пунктов с начала спецоперации
Народная милиция ЛНР освободила 40 населенных пунктов с начала спецоперации
В среду, 2 марта, идет седьмой день специальной военной операции ВС России и военных республик Донбасса по демилитаризации Украины. 02.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-02T09:48+0300
2022-03-02T09:48+0300
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СУУХМ, 2 мар – Sputnik. Подразделения Народной милиции ЛНР с начала спецоперации по демилитаризации Украины освободили от украинских войск 40 населенных пунктов, сообщает РИА Новости.За текущие сутки ВСУ девять раз открыли огонь по территории ЛНР, обстреляв семь населенных пунктов, – говорится в сообщении Народной милиции ЛНР в Telegram-канале.По данным ведомства, с начала военной операции 34 украинских военных добровольно сложили оружие и перешли на сторону Луганской народной республики, пятерым из них оказывают необходимую медицинскую помощь.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.При этом Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению Минобороны, ничего не угрожает.
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в мире, лнр, украина, россия, новости
Народная милиция ЛНР освободила 40 населенных пунктов с начала спецоперации
09:48 02.03.2022 (обновлено: 10:08 02.03.2022) Подписаться на
В среду, 2 марта, идет седьмой день специальной военной операции ВС России и военных республик Донбасса по демилитаризации Украины.
СУУХМ, 2 мар – Sputnik.
Подразделения Народной милиции ЛНР с начала спецоперации по демилитаризации Украины освободили от украинских войск 40 населенных пунктов, сообщает РИА Новости
.
За текущие сутки ВСУ девять раз открыли огонь по территории ЛНР, обстреляв семь населенных пунктов, – говорится в сообщении Народной милиции ЛНР
в Telegram-канале.
По данным ведомства, с начала военной операции 34 украинских военных добровольно сложили оружие и перешли на сторону Луганской народной республики, пятерым из них оказывают необходимую медицинскую помощь.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
При этом Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению Минобороны, ничего не угрожает.