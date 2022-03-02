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Новая группа беженцев из Донбасса прибыла в Абхазию
Новая группа беженцев из Донбасса прибыла в Абхазию
Эвакуация гражданского населения донбасских республик была объявлена на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения еще до начала спецоперации по... 02.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-02T13:00+0300
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СУУХМ, 2 мар – Sputnik. Новая группа беженцев из Донбасса прибыла утром 2 марта в Абхазию, сообщает пресс-служба МЧС республики.Семнадцать граждан Донецкой народной республики в сопровождении сотрудников спасательного ведомства Абхазии приехали в Сухум и были размещены в тургостинице ''Айтар''. Среди вновь прибывших беженцев 10 детей.Всего на сегодняшний день в Абхазии находятся 118 граждан Донбасса. Эвакуация беженцев в Абхазию проводится по поручению президента Аслана Бжания. Для организации перевозки людей в Донбасс поехал лично глава МЧС Лев Квициния.Во вторник, 1 марта, беженцам из первой группы организовали экскурсию по достопримечательностям Нового Афона. Они находятся в Абхазии почти неделю.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/turisty-ponevole-o-chem-ne-molchat-bezhentsy-iz-donetska-i-luganska-1037874759.html
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новости, днр, лнр, беженцы
Новая группа беженцев из Донбасса прибыла в Абхазию
13:00 02.03.2022 (обновлено: 14:28 02.03.2022) Подписаться на
Эвакуация гражданского населения донбасских республик была объявлена на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения еще до начала спецоперации по демилитаризации Украины. На сегодняшний день людей из ДНР уже не эвакуируют.
СУУХМ, 2 мар – Sputnik. Новая группа беженцев из Донбасса прибыла утром 2 марта в Абхазию, сообщает пресс-служба МЧС республики.
Семнадцать граждан Донецкой народной республики в сопровождении сотрудников спасательного ведомства Абхазии приехали в Сухум и были размещены в тургостинице ''Айтар''. Среди вновь прибывших беженцев 10 детей.
Всего на сегодняшний день в Абхазии находятся 118 граждан Донбасса. Эвакуация беженцев в Абхазию проводится по поручению президента Аслана Бжания. Для организации перевозки людей в Донбасс поехал лично глава МЧС Лев Квициния.
Во вторник, 1 марта, беженцам из первой группы организовали экскурсию по достопримечательностям Нового Афона. Они находятся в Абхазии почти неделю.