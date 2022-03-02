https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/novaya-gruppa-bezhentsev-iz-donbassa-pribyla-v-abkhaziyu-1037888021.html

Новая группа беженцев из Донбасса прибыла в Абхазию

Новая группа беженцев из Донбасса прибыла в Абхазию

Эвакуация гражданского населения донбасских республик была объявлена на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения еще до начала спецоперации по... 02.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-02T13:00+0300

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СУУХМ, 2 мар – Sputnik. Новая группа беженцев из Донбасса прибыла утром 2 марта в Абхазию, сообщает пресс-служба МЧС республики.Семнадцать граждан Донецкой народной республики в сопровождении сотрудников спасательного ведомства Абхазии приехали в Сухум и были размещены в тургостинице ''Айтар''. Среди вновь прибывших беженцев 10 детей.Всего на сегодняшний день в Абхазии находятся 118 граждан Донбасса. Эвакуация беженцев в Абхазию проводится по поручению президента Аслана Бжания. Для организации перевозки людей в Донбасс поехал лично глава МЧС Лев Квициния.Во вторник, 1 марта, беженцам из первой группы организовали экскурсию по достопримечательностям Нового Афона. Они находятся в Абхазии почти неделю.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/turisty-ponevole-o-chem-ne-molchat-bezhentsy-iz-donetska-i-luganska-1037874759.html

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