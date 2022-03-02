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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/peskov-rossiya-gotova-prodolzhit-peregovory-s-ukrainoy-v-sredu-vecherom-1037887753.html
Песков: Россия готова продолжить переговоры с Украиной в среду вечером
Песков: Россия готова продолжить переговоры с Украиной в среду вечером
СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Переговоры России и Украины, возможно, состоятся 2 марта ближе к вечеру, российская делегация в назначенном месте будет ждать... 02.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-02T12:44+0300
2022-03-02T12:49+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Переговоры России и Украины, возможно, состоятся 2 марта ближе к вечеру, российская делегация в назначенном месте будет ждать украинских переговорщиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.Он добавил, что вся остальная информация на сей счет носит противоречивый характер. Также Песков не стал заранее называть место проведения переговоров. При этом, источник РИА Новости в дипломатических кругах сообщил, что переговоры России и Украины состоятся, но стороны пока не согласовали время.Предыдущая встреча сторон прошла 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, она продлилась почти пять часов, стороны сошлись на том, что продолжат переговоры.
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россия, украина, новости, дипломатия

Песков: Россия готова продолжить переговоры с Украиной в среду вечером

12:44 02.03.2022 (обновлено: 12:49 02.03.2022)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - Sputnik Абхазия, 1920, 02.03.2022
© Sputnik / Александр Кряжев
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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Переговоры России и Украины, возможно, состоятся 2 марта ближе к вечеру, российская делегация в назначенном месте будет ждать украинских переговорщиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Сегодня во второй половине дня ближе к вечеру наша делегация будет на месте ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор", – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что вся остальная информация на сей счет носит противоречивый характер. Также Песков не стал заранее называть место проведения переговоров.
При этом, источник РИА Новости в дипломатических кругах сообщил, что переговоры России и Украины состоятся, но стороны пока не согласовали время.
Предыдущая встреча сторон прошла 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, она продлилась почти пять часов, стороны сошлись на том, что продолжат переговоры.
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