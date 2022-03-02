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Песков: Россия готова продолжить переговоры с Украиной в среду вечером
Песков: Россия готова продолжить переговоры с Украиной в среду вечером
СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Переговоры России и Украины, возможно, состоятся 2 марта ближе к вечеру, российская делегация в назначенном месте будет ждать... 02.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-02T12:44+0300
2022-03-02T12:44+0300
2022-03-02T12:49+0300
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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Переговоры России и Украины, возможно, состоятся 2 марта ближе к вечеру, российская делегация в назначенном месте будет ждать украинских переговорщиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.Он добавил, что вся остальная информация на сей счет носит противоречивый характер. Также Песков не стал заранее называть место проведения переговоров. При этом, источник РИА Новости в дипломатических кругах сообщил, что переговоры России и Украины состоятся, но стороны пока не согласовали время.Предыдущая встреча сторон прошла 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, она продлилась почти пять часов, стороны сошлись на том, что продолжат переговоры.
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СУХУМ, 2 мар – Sputnik.
Переговоры России и Украины, возможно, состоятся 2 марта ближе к вечеру, российская делегация в назначенном месте будет ждать украинских переговорщиков, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
"Сегодня во второй половине дня ближе к вечеру наша делегация будет на месте ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор", – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Он добавил, что вся остальная информация на сей счет носит противоречивый характер. Также Песков не стал заранее называть место проведения переговоров.
При этом, источник РИА Новости в дипломатических кругах сообщил, что переговоры России и Украины состоятся, но стороны пока не согласовали время.
Предыдущая встреча сторон прошла 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, она продлилась почти пять часов, стороны сошлись на том, что продолжат переговоры.