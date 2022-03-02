https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/peskov-rossiya-gotova-prodolzhit-peregovory-s-ukrainoy-v-sredu-vecherom-1037887753.html

Песков: Россия готова продолжить переговоры с Украиной в среду вечером

Песков: Россия готова продолжить переговоры с Украиной в среду вечером

СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Переговоры России и Украины, возможно, состоятся 2 марта ближе к вечеру, российская делегация в назначенном месте будет ждать... 02.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-02T12:44+0300

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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Переговоры России и Украины, возможно, состоятся 2 марта ближе к вечеру, российская делегация в назначенном месте будет ждать украинских переговорщиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.Он добавил, что вся остальная информация на сей счет носит противоречивый характер. Также Песков не стал заранее называть место проведения переговоров. При этом, источник РИА Новости в дипломатических кругах сообщил, что переговоры России и Украины состоятся, но стороны пока не согласовали время.Предыдущая встреча сторон прошла 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, она продлилась почти пять часов, стороны сошлись на том, что продолжат переговоры.

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