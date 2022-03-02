https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/posrednik-tsimtsba-o-kontrole-za-stroitelstvom-v-abkhazii-1037886185.html

Посредник: Цимцба о контроле за строительством в Абхазии

Посредник: Цимцба о контроле за строительством в Абхазии

О ситуации в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, об отношении к осуществлению госэкспертизы и наиболее частых нарушениях в эфире радио... 02.03.2022, Sputnik Абхазия

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радио

посредник

абхазия

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Посредник: Цимцба о контроле за строительством в Абхазии Посредник: Цимцба о контроле за строительством в Абхазии

О ситуации в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, об отношении к осуществлению госэкспертизы и наиболее частых нарушениях в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал начальник Государственного управления республики по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Цимцба.Подробности слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

посредник, абхазия, аудио