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Посредник: Цимцба о контроле за строительством в Абхазии
Посредник: Цимцба о контроле за строительством в Абхазии
О ситуации в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, об отношении к осуществлению госэкспертизы и наиболее частых нарушениях в эфире радио... 02.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-02T13:02+0300
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посредник
абхазия
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Посредник: Цимцба о контроле за строительством в Абхазии
Посредник: Цимцба о контроле за строительством в Абхазии
О ситуации в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, об отношении к осуществлению госэкспертизы и наиболее частых нарушениях в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал начальник Государственного управления республики по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Цимцба.Подробности слушайте в аудиофайле.
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посредник, абхазия, аудио
Посредник: Цимцба о контроле за строительством в Абхазии
13:02 02.03.2022 (обновлено: 14:25 02.03.2022) Подписаться на
О ситуации в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, об отношении к осуществлению госэкспертизы и наиболее частых нарушениях в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал начальник Государственного управления республики по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Цимцба.
Подробности слушайте в аудиофайле.