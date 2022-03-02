https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/pravitelstvo-rossii-predstavilo-mery-podderzhki-biznesa-v-usloviyakh-sanktsiy-1037895758.html
Правительство России представило меры поддержки бизнеса в условиях санкций
Правительство России представило меры поддержки бизнеса в условиях санкций
Правительство России внесло изменения в ряд нормативных актов с целью повысить уровень социальной защищенности людей в условиях жестких экономических санкций. 02.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-02T16:44+0300
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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник объявил о мерах по поддержке бизнеса в условиях введенных Западом санкций, сообщает РИА Новости.Правительство следит за всеми важными для жителей страны вопросами и будет своевременно реагировать, заверил российский премьер."Ситуация в экономике требует от нас быстрых и эффективных решений. Мы вносим изменения в целый ряд нормативных актов, чтобы повысить уровень социальной защищенности людей, помочь нашим гражданам пройти через этот непростой период", – сказал Мишустин на заседании правительства.По его словам, сейчас рассматривается проект закона, который даст правительству полномочия, позволяющие быстро и гибко реагировать на изменения, включая возможность оперативно перераспределять бюджетные ассигнования не только на федеральном, но и на региональном уровне.Меры поддержки бизнеса в частности предполагают:В сфере IT правительство намерено:Помимо этого, правительство поддержало решение отменить НДС на драгоценные металлы с 1 марта. Это значит, что россиянам не придется платить налог в 20 процентов при приобретении золотого слитка в банке.Страны Запада стали вводить новые экономические санкции против России после признания ею суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и объявления о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Россия стабильно подвергается санкциям с 2014 года, когда произошло присоединение Крыма.В этот раз под новые ограничения попали Центробанк и несколько крупнейших кредитных организаций банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток–2". США, ЕС и другие страны закрыли для России сове воздушное пространство.В Кремле признают, что санкции весьма серьезные, но власти заранее подготовили план действий на этот случай и будут оказывать поддержку попавшему под ограничения бизнесу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/putin-podpisal-ukaz-o-spetsialnykh-ekonomicheskikh-merakh-na-fone-antirossiyskikh-sanktsiy-1037880151.html
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россия, европа, сша, в мире, экономика, санкции, новости
Правительство России представило меры поддержки бизнеса в условиях санкций
16:44 02.03.2022 (обновлено: 16:59 02.03.2022) Подписаться на
Правительство России внесло изменения в ряд нормативных актов с целью повысить уровень социальной защищенности людей в условиях жестких экономических санкций.
СУХУМ, 2 мар – Sputnik.
Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник объявил о мерах по поддержке бизнеса в условиях введенных Западом санкций, сообщает РИА Новости
.
Правительство следит за всеми важными для жителей страны вопросами и будет своевременно реагировать, заверил российский премьер.
"Ситуация в экономике требует от нас быстрых и эффективных решений. Мы вносим изменения в целый ряд нормативных актов, чтобы повысить уровень социальной защищенности людей, помочь нашим гражданам пройти через этот непростой период", – сказал Мишустин на заседании правительства.
По его словам, сейчас рассматривается проект закона, который даст правительству полномочия, позволяющие быстро и гибко реагировать на изменения, включая возможность оперативно перераспределять бюджетные ассигнования не только на федеральном, но и на региональном уровне.
Меры поддержки бизнеса в частности предполагают:
ввести мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей и малого, и среднего бизнеса, начиная с 10 марта и до конца года;
продлить сроки уплаты налогов на федеральном и региональном уровнях;
запустить новый этап амнистии капитала: можно будет легализовать не только акции или облигации, но и производные финансовые инструменты – фьючерсные, опционные и другие контракты;
выделить пять миллиардов рублей на субсидирование кредитов, выданных сельхозпроизводителям;
направить более шести миллиардов рублей для сохранения льготных программ кредитования малого и среднего бизнеса.
В сфере IT правительство намерено:
освободить их на три года от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами;
предоставить сотрудникам IT-компаний возможность оформить льготную ипотеку, а специалистам в возрасте до 27 лет — получать отсрочку от призыва на военную службу;
распространить налоговые преференции на создателей приложений для мобильных устройств.
Помимо этого, правительство поддержало решение отменить НДС на драгоценные металлы с 1 марта. Это значит, что россиянам не придется платить налог в 20 процентов при приобретении золотого слитка в банке.
Страны Запада стали вводить новые экономические санкции против России после признания ею суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и объявления о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Россия стабильно подвергается санкциям с 2014 года, когда произошло присоединение Крыма.
В этот раз под новые ограничения попали Центробанк и несколько крупнейших кредитных организаций банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток–2". США, ЕС и другие страны закрыли для России сове воздушное пространство.
В Кремле признают, что санкции весьма серьезные, но власти заранее подготовили план действий на этот случай и будут оказывать поддержку попавшему под ограничения бизнесу.