https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/takie-obstoyatelstva-lukyanenko-o-spetsoperatsii-rossii-na-ukraine-i-sanktsiyakh-zapada-1037873414.html

Такие обстоятельства: Лукьяненко о спецоперации России на Украине и санкциях Запада

Такие обстоятельства: Лукьяненко о спецоперации России на Украине и санкциях Запада

Своим видением международной политической ситуации в мире в связи с событиями на Украине в эфире радио Sputnik поделился русский писатель Сергей Лукьяненко. 02.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-02T12:11+0300

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радио

подкасты спецоперация россии в донбассе

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Такие обстоятельства: Лукьяненко о спецоперации России на Украине и санкциях Запада Такие обстоятельства: Лукьяненко о спецоперации России на Украине и санкциях Запада

Мир изменился кардинально, нынешняя ситуация на Украине давно назревала, уничтожение и унижение жителей Донбасса, накачивание Киева вооружением Запада, военные учения, все вело к тому, что это когда-то должно было вскрыться, считает писатель Лукьяненко. Проводя специальную военную операцию на Украине, Россия попала под санкционный удар западных стран, но, видимо, другого решения проблемы не было, отметил собеседник в эфире радио Sputnik."Иногда происходит так, что какие-то страны не желают жить вместе и распадаются достаточно мирно. Иногда, к сожалению, это происходит через войну. Я, как обычный человек, писатель, конечно, хотел бы, чтобы это был мирный и спокойный развод. Может быть была бы какая-то конфедерация. Изначально же речь шла о том, что Донбасс получит право говорить на своем языке, иметь, условно говоря, свою полицию в составе общей Украины. Но прошло восемь лет и этого не произошло и, видимо, не могло", – сказал Лукьяненко."Прошло достаточно много времени с того дня, когда объединенная Европа совершала последний поход на Россию. Видимо, выросло поколение, которое решило, что надо попробовать снова… Россия – единственная страна, которая может нанести непоправимый ущерб США, остальному миру. Само существование России, которое является независимой, обладает мощным вооружением, неприемлемо для американцев, ее надо уничтожить как мощное государство. Второе. Сейчас глубочайший экономический кризис. Его с одной стороны, наверное, притушил, а с другой усугубил COVID. Когда надо уже выходить из пандемии и начинать нормально жить, мировая экономика не может себе этого позволить. Обычно общество, государство выходят из этого через войну", – сказал писатель.Полная версия беседы в аудиофайле.

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подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио