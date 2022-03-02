https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/takie-obstoyatelstva-trapsh-o-zakone-o-genotside-russkikh-v-velikuyu-otechestvennuyu--voynu-1037870798.html
Такие обстоятельства: Трапш о законе о геноциде русских в Великую Отечественную войну
Такие обстоятельства: Трапш о законе о геноциде русских в Великую Отечественную войну
Предложение депутата Госдумы России Алексея Журавлева о принятии закона о геноциде русских в ВОВ, а также закона о геноциде в Донбассе в эфире радио Sputnik... 02.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-02T16:08+0300
2022-03-02T16:08+0300
2022-03-02T16:08+0300
радио
великая отечественная война
геноциды
такие обстоятельства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/01/1037870769_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_0138d508064f34b13ce65c5c6c992484.jpg
Такие обстоятельства: Трапш о законе о геноциде русских в Отечественную войну
Такие обстоятельства: Трапш о законе о геноциде русских в Отечественную войну
Депутат Госдумы Алексей Журавлев настаивает на принятии закона о геноциде русских в Великую Отечественную войну, а также закона о геноциде в Донбассе.По мнению кандидата исторических наук Николая Трапш, нельзя принимать закон о геноциде россиян, можно принимать о геноциде советского народа."У нас предложения многие появляются на эмоциональной основе и не всегда учитывают реалии, которые существовали и потому возникает потом много проблем. Речь идет об убийстве представителей многих национальностей, не только русских, но и украинцев, евреев, белорусов, жителей разных народов Кавказа, то есть как только мы принимаем закон о геноциде русских, тем самым мы ставим под сомнение существование совершенно другой этнической картины. Нельзя принимать о геноциде россиян, можно принимать о геноциде советского народа. Мы искусственно ограничиваем тем самым и заранее ставим себя в не очень корректное положение. В публицистике можно использовать, а что касается правовых вопросов, я думаю, что это не совсем правильно", – отметил Трапш.Политолог высказался и по поводу мнения, что Абхазия должна говорить о геноциде народа, который осуществлялся в отношении абхазов весь XX век.Собеседник Sputnik также рассказал, какие возможные варианты развития событий могут быть на Украине.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/01/1037870769_100:0:1433:1000_1920x0_80_0_0_3deb06634bcf0c6173585663fb41c519.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
великая отечественная война, геноциды, такие обстоятельства, аудио
Такие обстоятельства: Трапш о законе о геноциде русских в Великую Отечественную войну
Подписаться на
Предложение депутата Госдумы России Алексея Журавлева о принятии закона о геноциде русских в ВОВ, а также закона о геноциде в Донбассе в эфире радио Sputnik Абхазия прокомментировал политолог, кандидат исторических наук Николай Трапш.
Депутат Госдумы Алексей Журавлев настаивает на принятии закона о геноциде русских в Великую Отечественную войну, а также закона о геноциде в Донбассе.
По мнению кандидата исторических наук Николая Трапш, нельзя принимать закон о геноциде россиян, можно принимать о геноциде советского народа.
"У нас предложения многие появляются на эмоциональной основе и не всегда учитывают реалии, которые существовали и потому возникает потом много проблем. Речь идет об убийстве представителей многих национальностей, не только русских, но и украинцев, евреев, белорусов, жителей разных народов Кавказа, то есть как только мы принимаем закон о геноциде русских, тем самым мы ставим под сомнение существование совершенно другой этнической картины. Нельзя принимать о геноциде россиян, можно принимать о геноциде советского народа. Мы искусственно ограничиваем тем самым и заранее ставим себя в не очень корректное положение. В публицистике можно использовать, а что касается правовых вопросов, я думаю, что это не совсем правильно", – отметил Трапш.
Политолог высказался и по поводу мнения, что Абхазия должна говорить о геноциде народа, который осуществлялся в отношении абхазов весь XX век.
Собеседник Sputnik также рассказал, какие возможные варианты развития событий могут быть на Украине.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.