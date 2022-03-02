https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/takie-obstoyatelstva-trapsh-o-zakone-o-genotside-russkikh-v-velikuyu-otechestvennuyu--voynu-1037870798.html

Такие обстоятельства: Трапш о законе о геноциде русских в Великую Отечественную войну

Такие обстоятельства: Трапш о законе о геноциде русских в Великую Отечественную войну

Предложение депутата Госдумы России Алексея Журавлева о принятии закона о геноциде русских в ВОВ, а также закона о геноциде в Донбассе в эфире радио Sputnik... 02.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-02T16:08+0300

2022-03-02T16:08+0300

2022-03-02T16:08+0300

радио

великая отечественная война

геноциды

такие обстоятельства

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Такие обстоятельства: Трапш о законе о геноциде русских в Отечественную войну Такие обстоятельства: Трапш о законе о геноциде русских в Отечественную войну

Депутат Госдумы Алексей Журавлев настаивает на принятии закона о геноциде русских в Великую Отечественную войну, а также закона о геноциде в Донбассе.По мнению кандидата исторических наук Николая Трапш, нельзя принимать закон о геноциде россиян, можно принимать о геноциде советского народа."У нас предложения многие появляются на эмоциональной основе и не всегда учитывают реалии, которые существовали и потому возникает потом много проблем. Речь идет об убийстве представителей многих национальностей, не только русских, но и украинцев, евреев, белорусов, жителей разных народов Кавказа, то есть как только мы принимаем закон о геноциде русских, тем самым мы ставим под сомнение существование совершенно другой этнической картины. Нельзя принимать о геноциде россиян, можно принимать о геноциде советского народа. Мы искусственно ограничиваем тем самым и заранее ставим себя в не очень корректное положение. В публицистике можно использовать, а что касается правовых вопросов, я думаю, что это не совсем правильно", – отметил Трапш.Политолог высказался и по поводу мнения, что Абхазия должна говорить о геноциде народа, который осуществлялся в отношении абхазов весь XX век.Собеседник Sputnik также рассказал, какие возможные варианты развития событий могут быть на Украине.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

великая отечественная война, геноциды, такие обстоятельства, аудио