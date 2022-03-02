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Зима в Абхазии: события и люди
Зима в Абхазии: события и люди
Зима 2021-2022 была богата событиями. Энергокризис, борьба с ковидом, начало выборной кампании, признание независимости ДНР и ЛНР и прием беженцев из этих... 02.03.2022, Sputnik Абхазия
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Зима 2021-2022 была богата событиями. Энергокризис, борьба с ковидом, начало выборной кампании, признание независимости ДНР и ЛНР и прием беженцев из этих республик.Чем запомнилась зима 2021-2022, какие значимые политические, культурные и спортивные события произошли в республике, смотрите в фотоленте Sputnik Абхазия.
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фото , мультимедиа, фото

Зима в Абхазии: события и люди

11:22 02.03.2022 (обновлено: 11:30 02.03.2022)
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Зима 2021-2022 была богата событиями. Энергокризис, борьба с ковидом, начало выборной кампании, признание независимости ДНР и ЛНР и прием беженцев из этих республик.
Чем запомнилась зима 2021-2022, какие значимые политические, культурные и спортивные события произошли в республике, смотрите в фотоленте Sputnik Абхазия.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазия этой зимой как никогда была снежной. Уже в новом 2022-м в республике несколько раз выпал снег.

Абхазия этой зимой как никогда была снежной. Уже в новом 2022-м в республике несколько раз выпал снег. - Sputnik Абхазия
1/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазия этой зимой как никогда была снежной. Уже в новом 2022-м в республике несколько раз выпал снег.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Юная сухумчанка со своим питомцем играет на снегу.

Юная сухумчанка со своим питомцем играет на снегу. - Sputnik Абхазия
2/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Юная сухумчанка со своим питомцем играет на снегу.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В столице Абхазии отметили Новый год на площади Свободы. Здесь была установлена главная елка страны. Праздник в Сухуме встретили скромно, без концерта и народных гуляний, всему виной ковид.

В столице Абхазии отметили Новый год на площади Свободы. Здесь была установлена главная елка страны. Праздник в Сухуме встретили скромно, без концерта и народных гуляний, всему виной ковид. - Sputnik Абхазия
3/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В столице Абхазии отметили Новый год на площади Свободы. Здесь была установлена главная елка страны. Праздник в Сухуме встретили скромно, без концерта и народных гуляний, всему виной ковид.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазская семья готовится к одному из главных праздников года – Ажьырныхуа, который в республике отмечается в ночь с 13 на 14 января.

Абхазская семья готовится к одному из главных праздников года – Ажьырныхуа, который в республике отмечается в ночь с 13 на 14 января. - Sputnik Абхазия
4/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазская семья готовится к одному из главных праздников года – Ажьырныхуа, который в республике отмечается в ночь с 13 на 14 января.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Глава Абхазской православной Церкви Виссарион Аплиа проводит крещенскую службу в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы.

Глава Абхазской православной Церкви Виссарион Аплиа проводит крещенскую службу в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы. - Sputnik Абхазия
5/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Глава Абхазской православной Церкви Виссарион Аплиа проводит крещенскую службу в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы.

© Sputnik / Марианна Кубрава

23 января в селе Тамыш прошел первый международный шахматный рапид-турнир. Sputnik Абхазия выступил информационным партнером.

23 января в селе Тамыш прошел первый международный шахматный рапид-турнир. Sputnik Абхазия выступил информационным партнером. - Sputnik Абхазия
6/13
© Sputnik / Марианна Кубрава

23 января в селе Тамыш прошел первый международный шахматный рапид-турнир. Sputnik Абхазия выступил информационным партнером.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В конце января в Абхазии сняли ограничения на работу учреждений культуры. Спустя более чем полгода РУСДРАМ показал первый спектакль. Им стал "Радость вопреки всему" в постановке российского режиссера Марии Романовой.

В конце января в Абхазии сняли ограничения на работу учреждений культуры. Спустя более чем полгода РУСДРАМ показал первый спектакль. Им стал &quot;Радость вопреки всему&quot; в постановке российского режиссера Марии Романовой. - Sputnik Абхазия
7/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В конце января в Абхазии сняли ограничения на работу учреждений культуры. Спустя более чем полгода РУСДРАМ показал первый спектакль. Им стал "Радость вопреки всему" в постановке российского режиссера Марии Романовой.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В конце января в Служба госбезопасности Абхазии провела масштабные антитеррористические учения.

В конце января в Служба госбезопасности Абхазии провела масштабные антитеррористические учения. - Sputnik Абхазия
8/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В конце января в Служба госбезопасности Абхазии провела масштабные антитеррористические учения.

© Foto / Instagram/ananas.margo

Зимой Рица была удивительно красивой. Посетители реликтового парка делились такими красочными кадрами.

Зимой Рица была удивительно красивой. Посетители реликтового парка делились такими красочными кадрами. - Sputnik Абхазия
9/13
© Foto / Instagram/ananas.margo

Зимой Рица была удивительно красивой. Посетители реликтового парка делились такими красочными кадрами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В феврале на сухумском пирсе началась традиционная охота на кефаль.

В феврале на сухумском пирсе началась традиционная охота на кефаль. - Sputnik Абхазия
10/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В феврале на сухумском пирсе началась традиционная охота на кефаль.

© Томас Тхайцук

В феврале в Абхазском драмтеатре показали первую в республике постановку о Сарии Лакоба, супруге видного политического деятеля Советской Абхазии Нестора Лакоба.

В феврале в Абхазском драмтеатре показали первую в республике постановку о Сарии Лакоба, супруге видного политического деятеля Советской Абхазии Нестора Лакоба. - Sputnik Абхазия
11/13
© Томас Тхайцук

В феврале в Абхазском драмтеатре показали первую в республике постановку о Сарии Лакоба, супруге видного политического деятеля Советской Абхазии Нестора Лакоба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Зима в Абхазии была не только снежной. Февраль порадовал жителей и гостей столицы теплыми, солнечными днями.

Зима в Абхазии была не только снежной. Февраль порадовал жителей и гостей столицы теплыми, солнечными днями. - Sputnik Абхазия
12/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Зима в Абхазии была не только снежной. Февраль порадовал жителей и гостей столицы теплыми, солнечными днями.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В конце февраля ситуация на востоке Украины. ​​В связи с этим президент Абхазии Аслан Бжания поручил организовать прием и размещение мирных граждан, вынужденных уехать из Донецкой и Луганской народных республик из-за конфликта. 24 февраля беженцы прибыли в Сухум. А уже 25 февраля Абхазия признала

суверенитет ДНР и ЛНР.

В конце февраля ситуация на востоке Украины. ​​В связи с этим президент Абхазии Аслан Бжания поручил организовать прием и размещение мирных граждан, вынужденных уехать из Донецкой и Луганской народных республик из-за конфликта. 24 февраля беженцы прибыли в Сухум. А уже 25 февраля Абхазия признала суверенитет ДНР и ЛНР. - Sputnik Абхазия
13/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В конце февраля ситуация на востоке Украины. ​​В связи с этим президент Абхазии Аслан Бжания поручил организовать прием и размещение мирных граждан, вынужденных уехать из Донецкой и Луганской народных республик из-за конфликта. 24 февраля беженцы прибыли в Сухум. А уже 25 февраля Абхазия признала

суверенитет ДНР и ЛНР.

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