Зима в Абхазии: события и люди
Абхазия этой зимой как никогда была снежной. Уже в новом 2022-м в республике несколько раз выпал снег.
Абхазия этой зимой как никогда была снежной. Уже в новом 2022-м в республике несколько раз выпал снег.
Юная сухумчанка со своим питомцем играет на снегу.
Юная сухумчанка со своим питомцем играет на снегу.
В столице Абхазии отметили Новый год на площади Свободы. Здесь была установлена главная елка страны. Праздник в Сухуме встретили скромно, без концерта и народных гуляний, всему виной ковид.
В столице Абхазии отметили Новый год на площади Свободы. Здесь была установлена главная елка страны. Праздник в Сухуме встретили скромно, без концерта и народных гуляний, всему виной ковид.
Абхазская семья готовится к одному из главных праздников года – Ажьырныхуа, который в республике отмечается в ночь с 13 на 14 января.
Абхазская семья готовится к одному из главных праздников года – Ажьырныхуа, который в республике отмечается в ночь с 13 на 14 января.
Глава Абхазской православной Церкви Виссарион Аплиа проводит крещенскую службу в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы.
Глава Абхазской православной Церкви Виссарион Аплиа проводит крещенскую службу в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы.
23 января в селе Тамыш прошел первый международный шахматный рапид-турнир. Sputnik Абхазия выступил информационным партнером.
23 января в селе Тамыш прошел первый международный шахматный рапид-турнир. Sputnik Абхазия выступил информационным партнером.
В конце января в Абхазии сняли ограничения на работу учреждений культуры. Спустя более чем полгода РУСДРАМ показал первый спектакль. Им стал "Радость вопреки всему" в постановке российского режиссера Марии Романовой.
В конце января в Абхазии сняли ограничения на работу учреждений культуры. Спустя более чем полгода РУСДРАМ показал первый спектакль. Им стал "Радость вопреки всему" в постановке российского режиссера Марии Романовой.
В конце января в Служба госбезопасности Абхазии провела масштабные антитеррористические учения.
В конце января в Служба госбезопасности Абхазии провела масштабные антитеррористические учения.
Зимой Рица была удивительно красивой. Посетители реликтового парка делились такими красочными кадрами.
Зимой Рица была удивительно красивой. Посетители реликтового парка делились такими красочными кадрами.
В феврале на сухумском пирсе началась традиционная охота на кефаль.
В феврале на сухумском пирсе началась традиционная охота на кефаль.
В феврале в Абхазском драмтеатре показали первую в республике постановку о Сарии Лакоба, супруге видного политического деятеля Советской Абхазии Нестора Лакоба.
В феврале в Абхазском драмтеатре показали первую в республике постановку о Сарии Лакоба, супруге видного политического деятеля Советской Абхазии Нестора Лакоба.
Зима в Абхазии была не только снежной. Февраль порадовал жителей и гостей столицы теплыми, солнечными днями.
Зима в Абхазии была не только снежной. Февраль порадовал жителей и гостей столицы теплыми, солнечными днями.
В конце февраля ситуация на востоке Украины. В связи с этим президент Абхазии Аслан Бжания поручил организовать прием и размещение мирных граждан, вынужденных уехать из Донецкой и Луганской народных республик из-за конфликта. 24 февраля беженцы прибыли в Сухум. А уже 25 февраля Абхазия признала
суверенитет ДНР и ЛНР.
В конце февраля ситуация на востоке Украины. В связи с этим президент Абхазии Аслан Бжания поручил организовать прием и размещение мирных граждан, вынужденных уехать из Донецкой и Луганской народных республик из-за конфликта. 24 февраля беженцы прибыли в Сухум. А уже 25 февраля Абхазия признала
суверенитет ДНР и ЛНР.