https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/zima-v-abkhazii-sobytiya-i-lyudi-1037863058.html

Зима в Абхазии: события и люди

Зима в Абхазии: события и люди

Зима 2021-2022 была богата событиями. Энергокризис, борьба с ковидом, начало выборной кампании, признание независимости ДНР и ЛНР и прием беженцев из этих... 02.03.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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Зима 2021-2022 была богата событиями. Энергокризис, борьба с ковидом, начало выборной кампании, признание независимости ДНР и ЛНР и прием беженцев из этих республик.Чем запомнилась зима 2021-2022, какие значимые политические, культурные и спортивные события произошли в республике, смотрите в фотоленте Sputnik Абхазия.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото , мультимедиа, фото