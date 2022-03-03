https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/baranets-ob-ugroze-udara-ukrainy-po-belarusi-ot-raketchikov-obgorelykh-shnurkov-ne-ostanetsya-1037909791.html

Баранец об угрозе удара Украины по Беларуси: от ракетчиков обгорелых шнурков не останется

Баранец об угрозе удара Украины по Беларуси: от ракетчиков обгорелых шнурков не останется

Возможен ли удар ракетами по территории Беларуси со стороны Украины или со стороны западных стран, и какие ответные шаги может предпринять Александр Лукашенко?.. 03.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-03T14:02+0300

2022-03-03T14:02+0300

2022-03-03T14:46+0300

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Баранец Баранец

О том, что Украина может нанести превентивный ракетный удар по Беларуси, заявил накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, "если нашим главнокомандующим будет принято решение, это будет сделано", добавил он."После этого заявления Данилова я окончательно понял, что это ненормальный человек в угаре антироссийского, а теперь и антибелорусского психоза", – отметил собеседник Sputnik Беларусь, российский военный эксперт, обозреватель "Комсомолки", полковник Виктор Баранец.Баранец также рассказал, есть ли у Украины возможности нанести ракетные удары по Беларуси, и каким образом это может быть осуществлено."Есть. Еще не все оперативно-тактические комплексы "Точка-У" мы разбили. В запасе у украинцев, это как бы предсмертный залп, есть еще несколько десятков такого оружия, которое стреляет на дальности 100-120 километров. Вот если они смогут подогнать эти ракеты на такое расстояние к белорусской границе, если успеют, потому что зоркий электронный глаз российской спутниковой разведки присматривает особенно бдительно за украино-белорусской границей", – сказал Баранец.Если украинцы подберутся на такое расстояние, и "не дай бог, им удастся сделать хотя бы один залп, от этих украинских ракетчиков даже обгорелых шнурков не останется", Россия будет пресекать всякое вражеское отношение к своему союзнику Беларуси, подчеркнул Баранец.Несколько иначе обстоит ситуация с западными странами рассуждает Баранец в ответ на вопрос, могут ли ракеты прилететь в Беларусь с западной стороны, и возможно ли включение НАТО в военные действия на Украине."Если они спровоцируют эту ситуацию, то они включатся. Но они сейчас поступают хитро, собираясь вскладчину с территории Польши оснастить украинскую армию. Там и Польша, и Румыния заявили, что они больше 70 самолетов готовы предоставить для украинских ВВС, и эти самолеты будут базироваться на территории Польши… Ну тут вопрос, а как вы будете поставлять", – рассуждает Баранец.Есть три способа таких поставок. По воздуху военно-транспортными самолетами, по земле по железнодорожной ветке либо своим ходом, либо по воде – по морю или по рекам."Если начнутся такие телодвижения и пойдут колонны такого оружия, мы тоже будем бить эти колонны. Центральная задача нашей операции – это уничтожения военной инфраструктуры противника, в данном случае – Украины, и было бы нелогичным позволять украинцам наращивать этот военный потенциал в тех условиях, когда мы занимаемся демилитаризацией Украины", – сказал эксперт.Ни о какой накачке со стороны любой из стран, которые будут поставлять через какую-то границу украинское вооружение, не может быть и речи, отметил Баранец. Это будет говорить уже о прямом участии натовцев в войне против России на территории Украины, добавил он.

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