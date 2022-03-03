https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/bolee-130-sluchaev-koronavirusa-vyyavleno-v-abkhazii-za-poslednie-sutki-1037901063.html

Более 130 случаев коронавируса выявлено в Абхазии за последние сутки

Более 130 случаев коронавируса выявлено в Абхазии за последние сутки

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 52169 человек. Зарегистрировано 653 летальных случая. Выздоровели... 03.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-03T08:13+0300

2022-03-03T08:13+0300

2022-03-03T08:13+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 260 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 133 из них, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В настоящее время в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 34 пациента, в тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 21 пациента – оценивается как средняя степень тяжести.В Сухумской инфекционной больнице 26 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ – 25, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 2 пациента. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 52169 человек. Зарегистрировано 653 летальных случая. Выздоровели 46112 человека.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия, новости