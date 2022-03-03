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Глава "Роскосмоса" объявил о прекращении поставок ракетных двигателей в США

Глава "Роскосмоса" объявил о прекращении поставок ракетных двигателей в США

СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Россия прекратила поставки в США ракетных двигателей, об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий... 03.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-03T15:21+0300

2022-03-03T15:21+0300

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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Россия прекратила поставки в США ракетных двигателей, об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Рогозин уточнил, что речь идет прежде всего о двигателе РД-180, на котором как на маршевом двигателе летает ракета Atlas-5 и двигателе РД-181, который используется первой ступенью ракетой Antares.По словам главы "Роскосмоса", с середины 90-х годов в США всего было поставлено 122 РД-180.Рогозин рассказал о том, что в скором времени компания переключится на создание спутников двойного назначения, а США он призвал летать на "своих метлах".

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россия, сша, новости, роскосмос