https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/glavnyy-chetverg-barateliya-o-zadachakh-selskogo-khozyaystva-v-novykh-realiyakh--1037913213.html
Главный четверг: Барателия о задачах сельского хозяйства в новых реалиях
Главный четверг: Барателия о задачах сельского хозяйства в новых реалиях
Как активизировать сельское хозяйство в республике в условиях давления Запада на Россию, в эфире радио Sputnik Абххазия рассказал глава администрации... 03.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-03T15:59+0300
2022-03-03T15:59+0300
2022-03-03T16:24+0300
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сельское хозяйство
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Главный четверг: Барателия о задачах сельского хозяйства в новых реалиях
Главный четверг: Барателия о задачах сельского хозяйства в новых реалиях
Как активизировать сельское хозяйство в республике в условиях санкций против России, каков потенциал Гулрыпшского района и как занять нишу импортной сельхозпродукции, которая может оказаться в дефиците, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился глава администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия.Подробнее о том, что нужно сделать, чтобы республика смогла сама себя обеспечивать круглый год и даже экспортировать в Россию, слушайте в аудиофайле.
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главный четверг, абхазия, сельское хозяйство, гулрыпшский район, аудио
Главный четверг: Барателия о задачах сельского хозяйства в новых реалиях
15:59 03.03.2022 (обновлено: 16:24 03.03.2022) Подписаться на
Как активизировать сельское хозяйство в республике в условиях давления Запада на Россию, в эфире радио Sputnik Абххазия рассказал глава администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия.
Как активизировать сельское хозяйство в республике в условиях санкций против России, каков потенциал Гулрыпшского района и как занять нишу импортной сельхозпродукции, которая может оказаться в дефиците, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился глава администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия.
Подробнее о том, что нужно сделать, чтобы республика смогла сама себя обеспечивать круглый год и даже экспортировать в Россию, слушайте в аудиофайле.