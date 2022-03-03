https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/glavnyy-chetverg-barateliya-o-zadachakh-selskogo-khozyaystva-v-novykh-realiyakh--1037913213.html

Главный четверг: Барателия о задачах сельского хозяйства в новых реалиях

Главный четверг: Барателия о задачах сельского хозяйства в новых реалиях

Как активизировать сельское хозяйство в республике в условиях давления Запада на Россию, в эфире радио Sputnik Абххазия рассказал глава администрации... 03.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-03T15:59+0300

2022-03-03T15:59+0300

2022-03-03T16:24+0300

радио

главный четверг

абхазия

сельское хозяйство

гулрыпшский район

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Главный четверг: Барателия о задачах сельского хозяйства в новых реалиях Главный четверг: Барателия о задачах сельского хозяйства в новых реалиях

Как активизировать сельское хозяйство в республике в условиях санкций против России, каков потенциал Гулрыпшского района и как занять нишу импортной сельхозпродукции, которая может оказаться в дефиците, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился глава администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия.Подробнее о том, что нужно сделать, чтобы республика смогла сама себя обеспечивать круглый год и даже экспортировать в Россию, слушайте в аудиофайле.

абхазия

гулрыпшский район

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главный четверг, абхазия, сельское хозяйство, гулрыпшский район, аудио